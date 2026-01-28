Estadio Azteca luce nuevo césped: ¿Estará listo para el México vs Portugal?

El reloj avanza implacable hacia la fecha marcada en el calendario. El próximo 28 de febrero se determinó como el día clave para la entrega de las obras del Estadio Azteca, un requisito indispensable para que el inmueble quede listo de cara a su tercera Copa del Mundo. El objetivo principal a corto plazo es claro: la gran reinauguración con el esperado partido amistoso entre México y Portugal.

Sin embargo, la percepción pública choca con los planes oficiales. Es una realidad innegable que los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula arrancaron con retraso, específicamente en mayo de 2024, y actualmente los avances lucen lentos ante la mirada de los aficionados.

ASÍ LUCE EL NUEVO CÉSPED Y LAS BUTACAS DEL COLOSO

Recientemente, una serie de videos se volvieron virales en redes sociales, especialmente en la plataforma X. Estos clips aéreos funcionan como un termómetro de la situación actual y muestran dos grandes novedades. La más significativa es la colocación de las nuevas butacas, las cuales presentan un avance aproximado del 70 por ciento.

A la par, destaca la instalación de lo que será la cancha. Las imágenes permiten apreciar una especie de alfombra verde ya colocada; no obstante, esta superficie no luce pintada y tampoco se percibe en un estado óptimo o finalizado. El contraste es evidente: mientras al interior se trabaja en túneles, vestidores, palcos y la zona de restaurantes, el exterior genera dudas.

El nuevo césped del Estadio Azteca. Foto de X: @MXESTADIOS

En los videos difundidos también se observó a un solo trabajador durante las labores de demolición en la entrada principal del Azteca, lo que aumentó la incertidumbre. Hasta el momento, la fachada y el exterior del recinto lucen prácticamente sin cambios significativos. Lo único que presenta movimiento visible es la banqueta perimetral, aunque esto corresponde a obras del gobierno de la Ciudad de México, que aceleró el paso para remodelar avenidas principales como Avenida Aztecas e Insurgentes.

FECHAS CLAVE: DEL AMISTOSO AL MUNDIAL 2026

A pesar del escepticismo que generaron las imágenes, la postura oficial se mantiene firme y optimista. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que no existe prisa desmedida por la remodelación del ahora comercialmente llamado Estadio Azteca, pues todo se entregará en la fecha pactada.

"El reporte es muy positivo del Estadio Azteca, van a tiempo", dijo Arriola, tratando de calmar las aguas sobre el estado del recinto tres veces mundialista.

El calendario no perdona y las fechas están definidas. La reinauguración se programó para el 28 de marzo con el choque entre México y Portugal. Posteriormente, el América pretende regresar a su casa, al menos para disputar la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX durante el mes de abril. Todo esto servirá de ensayo general antes de la gran fiesta del Mundial 2026, que iniciará formalmente el 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.