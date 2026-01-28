Tigres está cerca de cerrar al uruguayo César Araújo

Los Tigres de la UANL están a punto de concretar la llegada de un refuerzo de lujo para el Torneo Clausura 2026. Se trata dl mediocampista defensivo uruguayo César Araújo. El jugador, que recientemente finalizó su contrato con el Orlando City SC de la MLS, se encuentra en negociaciones avanzadas con el club felino, que busca fortalecer su medio campo.

Un deseo hecho realidad para Tigres

Las pláticas entre la directiva de Tigres y los representantes de Araújo han progresado significativamente en las últimas horas, y diversas fuentes periodísticas reportan que el acuerdo está "muy cerca" de cerrarse. El futbolista, de 24 años, ha sido objeto de deseo de varios clubes sudamericanos, incluyendo un fuerte interés del Nacional de Uruguay y el Internacional de Porto Alegre, pero la oferta del equipo mexicano ha sido, sin duda, la más atractiva.

Con trayectoria destacada en la MLS

Araújo se despidió del Orlando City como agente libre tras una exitosa etapa de tres años en la Major League Soccer. Durante su paso por la liga estadunidense, el uruguayo disputó 134 partidos y se consolidó como uno de los mediocampistas más eficientes en la recuperación de balones, registrando más de 200 tacleadas exitosas en las temporadas 2023 y 2024.

El jugador prioriza su regreso a Sudamérica

A pesar de tener ofertas económicamente superiores en otras latitudes, el deseo de Araújo de regresar a un entorno más cercano a su país natal ha jugado un papel crucial en las negociaciones. En declaraciones anteriores, el jugador manifestó que unirse a un equipo grande como Nacional sería un paso adelante en su carrera. Sin embargo, la propuesta de Tigres, protagonista en la Liga MX con presencia en torneos internacionales, se ha posicionado como la opción más viable.

Así, César Araújo se sumaría a los refuerzos de Tigres para encarar el todavía joven torneo de la Liga MX y buscar el protagonismo de la fiel afición felina.