Sheinbaum: continúan los envíos de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa, luego de versiones que señalaban una supuesta suspensión en los envíos de petróleo a la Isla. La mandataria subrayó que se trata de decisiones soberanas del Estado mexicano y que el país mantiene una política histórica de solidaridad internacional.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum fue enfática.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, declaró. , declaró.

La presidenta precisó que nunca afirmó que se hubieran detenido las partidas de crudo, y aclaró que las decisiones futuras se evaluarán “a partir de las solicitudes” que se presenten.

Sheinbaum explicó que hay dos formas de enviar petróleo a Cuba.

A través de contratos, de los que dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) establece los acuerdos con alguna institución del gobierno de Cuba y determina cuándo se envía el petróleo.

Además de ayuda humanitaria, que es cuando el petróleo se envía a Cuba, como también otros países colaboran con la Isla.

Pemex y las decisiones soberanas

Sheinbaum explicó un día antes que Petróleos Mexicanos (Pemex) actúa conforme a sus procesos contractuales y administrativos, y reiteró que cualquier venta o donación de petróleo a Cuba responde a una determinación soberana del gobierno de México.

Pemex toma sus decisiones y la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, petróleo a Cuba tiene que ver también con una decisión soberana”, afirmó la mandataria.

La presidenta indicó que la información sobre una presunta interrupción del suministro corresponde a ajustes contractuales entre Pemex y Cuba, y no a un cambio en la política exterior mexicana.

“Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”, puntualizó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró.

“México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

Un reporte de Reuters del viernes, el gobierno mexicano estaba considerando suspender las exportaciones de petróleo crudo y productos refinados a Cuba, ante la preocupación por posibles sanciones estadounidenses contra México.

El lunes que la petrolera estatal mexicana Pemex canceló un embarque de crudo con destino a la isla previsto para mediados de enero.

En el contexto internacional, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en una entrevista con la cadena CBS que Washington no ha solicitado a México cortar el suministro de petróleo a Cuba.

Estas declaraciones se producen en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso clave para la relación económica regional.

México se convirtió este año en el principal proveedor de crudo a Cuba luego del bloqueo estadounidense a petroleros de Venezuela en diciembre y tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero, que han detenido los envíos de crudo venezolano a la isla, que sufre escasez de energía y apagones masivos.

asc