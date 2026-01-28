Cuatro de los 10 mejores del planeta en los sitios 9º-12º en Wijk aan Zee

Arde el helado puerto de Wijk aan Zee. La competencia arroja algo inesperado en la clasificación general: cuatro de los mejores GMs del mundo 4) Vincent Keymer, 5) Arjún Erigaisi, 8) Praggnanandhaa Rameshbabu y 9) el monarca mundial Dommaraju Gukesh aparecen del noveno al decimosegundo sitio tras finalizar ayer la novena ronda con el cuarto descalabro del alemán Keymer y el tercero de Gukesh.

El astro uzbeko y líder del certamen Nodirbek Abdusattórov, tras empatar ayer con su compatriota Javokhir Sindárov, único invicto, se mantiene a la cabeza con 6 puntos a medio punto de diferencia del prodigio turco de 14 años Yagiz Kaan Erdogmus quien al derrotar ayer al checo Nguyen se posesionó del segundo lugar general. Y hoy Yagiz Kaan Erdogmus enfrenta en la conducción de las piezas blancas al monarca mundial Gukesh en la R-10. Y junto con Yagiz y Sindárov se suma al subliderato el neerlandés Jorden Van Foreest quien aplastó a Keymer al explotar una debilidad estratégica con un golpe táctico en el medio juego; la lucha concluyó en 26 jugadas, casi una miniatura.

Visto desde otro ángulo: India que es la segunda potencia de ajedrez tiene a tres de sus emblemáticos jugadores junto con el checo Thai Dai Van Nguyen y del indio Aravindh, Chitambaram en los últimos puestos de la clasificación de Wijk aan Zee.

Algunos juegos, salteados de errores, principalmente cuando el tiempo estrangula a los jugadores, otros a veces difíciles de entender como cuando ayer el monarca mundial encerró al AR dentro de su estructura transformándolo más que en un Alfil débil, en una unidad menos de combate, en otras palabras, se puede interpretar que jugó con una pieza de menos. Algo raro o excepcional en un monarca mundial. Lo sabe el lector aficionado: el error es parte del juego, de la naturaleza humana. El hombre es falible. Si no existiese el error el ajedrez no alcanzaría los niveles de intensa emoción ni el contraste de voliciones que genera en el ser humano

Praggnanandhaa, octavo del mundo, logra su primera victoria después de una sucesión de dos derrotas y seis empates. En el Challengers, Woodward vence a Daniil Yuffa y es líder en solitario mientras que Suleymanli se coloca en 2º. tras encajarle la 3ª derrota al prodigio Faustino Oro, de 12 años.

Clasificación R-9: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 6 puntos; 2) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 5 ½; 3) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 5 ½; 4) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 5 ½; 5) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 5; 6) Matthías Bluebaum, Alemania, 5; 7) Anish Giri, Países Bajos, 4 ½; 8) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 4 ½; 9) Vincent Keymer, Alemania, 4; 10) Arjún Erigaisi, India, 4; 11) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 4; 12) Dommaraju Gukesh, India, 4; 13) Nguyen, Tahi Dai Van, R. Checa, 3; 14) Aravindh, Chitambaram, 2 ½ puntos reales.

R-9: 1) Sindarov ½ Abdu; 2) Van Foreest 1-0 Keymer; 3) Erigaisi 1/2 Niemann; 4) Praggna 1-0 Aravindh; 5) Nguyen 0-1 Erdogmus; 6) Gukesh 0-1 Bluebaum; 7) Giri ½ Fedoseev.

R-10: 1) Abdus vs Fedoseev; 2) Bluebaum vs Giri; 3) ¡Erdogmus vs. Gukesh!; 4) Aravindh vs Nguyen; 5) Niemann vs Praggna; 6) ¡Keymer vs Erigaisi!; 7) Sindárov vs Van Foreest.

Blancas: J. Van Foreest, Países Bajos, 2,703.

Negras: V. Keymer, Alemania, 2,776.

PdeD, D02.

R-9, 88 Tata Steel, Wijk aan Zee, 27–01–2026. 1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.Af4 e6 4.e3 Ad6 5.Ad3 Axf4 6.exf4 Dd6 7.Dd2 b6 8.Cc3 c5 9.h4 Cc6 10.h5 Ab7 11.h6 g6 12.Ab5 c4 13.Ce5 Cg8?+- 14.0–0–0 f6? Un movimiento infortunado de las negras que debilita el peón e6 así como la columna e a lo que se añade la posición precaria del rey centralizado. Van Foreest va a sorprender a Keymer con un golpe táctico que lo conducirá con rapidez a la victoria. 15.Cxc4! dxc4 [15...Dc7 16.De3 de inmediato sobre la debilidad e6. 16...Rf7 17.The1 Cd8 (17...Te8 18.Cxd5 Dd8 19.Cxf6 Cxf6 20.Axc6 Axc6 21.Ce5+ Rf8 22.Cxc6+-) 18.g4 Cxh6 19.f5 Cxg4 20.fxe6+ Rg7 21.Df3 dxc4 22.Dxg4+-] 16.d5 exd5 17.De3+ Rf8 18.Txd5 De7 19.Dd2 Ce5 [19...a6 20.Te1 Dxe1+ 21.Dxe1 axb5 22.Cxb5 Te8 23.Dc3+-] 20.fxe5 Axd5 21.Cxd5+- Dc5 22.Cf4 c3 23.Dd7 De7 24.Dd5 Te8 [24...Td8 25.Ce6+ Dxe6 26.Dxe6 con mate en siete movimientos.] 25.Axe8 fxe5 26.Axg6 1-0. Negras rinden. Si: 26...exf4 [26...Cf6 27.Ce6+ Rg8 28.Da8+ Ce8 29.Axe8 cxb2+ 30.Rb1 Dxe6 31.Ag6+ De8 32.Dxe8++] 27.Da8+ De8 28.Dxe8++. 1–0.