Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 28 enero 2026

LOS ARTISTAS

En el tema de la farándula, ¿me puede decir quiénes fueron los artistas más admirados en México durante 2025?

R. La música mexicana vivió un año explosivo. De acuerdo con LatinAmerican Post, Peso Pluma consolidó su estatus como fenómeno global: mantuvo su éxito internacional, obtuvo nominaciones al Grammy y Latin Grammy, y ganó el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana por Génesis..

En el terreno más clásico, Natalia Lafourcade volvió a brillar con un disco grabado en el Carnegie Hall, mientras cineastas y bailarines mexicanos destacaron en festivales internacionales. La admiración en México es amplia: conviven el regional, el pop alternativo, el cine de autor y el ballet. Un país con gustos múltiples y orgullos diversos.

ALERGIAS RESPIRATORIAS

Me parece, yendo al trabajo, al club y con familiares que en México estamos viviendo un repunte en alergias respiratorias, ¿verdad o simplemente coincidencia que me ha tocado?

R. Le comparto que lamentablemente las alergias respiratorias han aumentado en varias ciudades mexicanas, y no es casualidad. La combinación de contaminación, cambios bruscos de temperatura y temporadas de polen más largas está generando más síntomas en personas que antes no los tenían. En la Ciudad de México, por ejemplo, los picos de polen se han extendido hasta seis semanas más que hace una década, según reportes de instituciones ambientales.

A esto se suma un fenómeno pospandemia: durante dos años, el uso de mascarillas redujo la exposición a alérgenos, lo que dejó al sistema inmunológico “menos entrenado”. Hoy, la exposición repentina provoca reacciones más intensas. Los alergólogos reportan incrementos de hasta 30% en consultas durante primavera y otoño. El cuerpo recuerda, pero también se desacostumbra.

ROBOS A CASAS

Sr. La Mont, ¿hay algo que explique el aumento de robos a casa habitación en zonas urbanas?

R. Aunque los delitos de alto impacto suelen acaparar titulares, el robo a casa habitación ha crecido silenciosamente en varias ciudades. En zonas metropolitanas como Guadalajara y Monterrey, autoridades locales reportaron incrementos de entre 10 y 15% en 2024. La mayoría de los robos ocurre en horarios laborales, cuando las viviendas están vacías, y en colonias donde las cámaras de vigilancia son escasas o no funcionan.

Los casos recientes ilustran el patrón: en Zapopan, una banda fue detenida tras robar más de 20 casas en un mes, siempre entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. En la CDMX, alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo registraron repuntes vinculados a grupos que vigilan edificios durante días antes de entrar. No es un delito espectacular, pero sí uno que erosiona la sensación de seguridad en el espacio más íntimo: el hogar.