¡Justicia para Jessica! Todo sobre la sentencia de 50 años de prisión a Diego Urik

La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia confirmó la condena de 50 años de prisión contra Diego Urik ‘N’ por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020.

La resolución, emitida este martes 27 de enero, se dio en cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal y ratifica la sentencia originalmente impuesta por los tribunales.

De acuerdo con la determinación judicial.

La pena de 50 años de prisión se contará a partir del 30 de septiembre de 2020, fecha de la detención de Urik.

Se ordena la suspensión de sus derechos políticos .

Se ordena la . Se establece la obligación de reparar el daño a los familiares de la víctima.

Además, el tribunal fijó una indemnización económica.

1 millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos por daños materiales y gastos mortuorios .

por . Reparación del daño moral , cuyo monto será definido en la etapa de ejecución de sentencia .

La confirmación de la condena ocurre en un escenario en el que los tribunales mexicanos han reforzado su criterio de no reducir penas en casos de feminicidio.

Este enfoque ha sido respaldado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han rechazado la aplicación de atenuantes, como la reinserción social, en delitos de extrema violencia contra las mujeres.

Diego Urik. Facebook

El feminicidio de Jessica González

El caso se remonta al 21 de septiembre de 2020, cuando Jessica González Villaseñor, maestra de 21 años, fue reportada como desaparecida en Morelia, Michoacán.

Jessica salió de su domicilio y no regresó, lo que detonó una movilización social y exigencias públicas de justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanía.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) enfocó las investigaciones en Diego Urik Mañón Melgoza, entonces pareja sentimental de la víctima.

El 25 de septiembre de 2020, el cuerpo de Jessica fue localizado en un paraje boscoso, con signos evidentes de violencia física.

Las periciales forenses y la investigación ministerial concluyeron que se trató de un feminicidio agravado, debido a:

Múltiples golpes

Violencia extrema

Abuso previo a la muerte

Así fue la detención de Diego Urik en Jalisco

Tras ser identificado como principal sospechoso.

Se emitió una ficha de búsqueda nacional e internacional .

Se emitió una . Se ofreció una recompensa por información sobre su paradero.

Finalmente, Diego Urik fue detenido el 30 de septiembre de 2020 durante un operativo en un hotel del estado de Jalisco, donde se mantenía oculto tras huir de Michoacán.

Desde entonces permaneció en prisión preventiva, hasta recibir sentencia definitiva.

El proceso legal por el feminicidio de Jessica González Villaseñor se extendió por casi tres años, periodo en el que la Fiscalía presentó: Más de un centenar de pruebas, testimonios, peritajes y análisis forenses y argumentos jurídicos que sostuvieron la acusación hasta la sentencia firme.

En noviembre pasado, un magistrado redujo la pena impuesta a Diego Urik por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre del 2020. De acuerdo con la familia de la víctima, fueron notificados sobre la reducción de 50 a 43 años de la sentencia por parte del magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez.

