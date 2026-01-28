Atacan a balazos a líder estatal y diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

La tarde del miércoles, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, minutos después de abandonar el Congreso del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos legisladores habían participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, realizada en el Salón Constituyentes como parte del cuarto año de gobierno de Rubén Rocha Moya. Tras retirarse antes de que concluyera la sesión, se dirigieron hacia las oficinas del partido cuando fueron interceptados por hombres armados.

Diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en pleno centro de Culiacán, Sinaloa. Especial

El ataque ocurrió alrededor del mediodía sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí, en el paso peatonal del Ajedrez, muy cerca de las instalaciones de Movimiento Ciudadano.

Estado de salud de los legisladores

Según información preliminar, la diputada Elizabeth Montoya resultó herida de gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Por su parte, el líder estatal de MC y exalcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, sufrió únicamente rosones de esquirlas de bala, por lo que su estado de salud se reporta como estable.

Ambos fueron auxiliados en el lugar y posteriormente trasladados para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre la evolución de la legisladora.

La Fiscalía estatal y las corporaciones de seguridad han iniciado operativos en la zona para dar con los responsables, mientras que la ciudadanía ha expresado su preocupación por la violencia que se vive en la capital sinaloense.

Jorge Álvarez Máynez condena el ataque

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, compartió un mensaje a través de redes sociales en donde condena el ataque ocurrido contra los emecistas.