Así fue la reacción del mejor narrador de portugal tras el gol del portero del Benfica

En la noche épica del arquero Anatoli Trubin para el Benfica con el gol que los metió a los Play-offs pero sobre todo por vencer al Real Madrid, hubo una explosión de emociones en distintas partes del estadio.

Una de ellas fue la del longevo narrador Nuno Matos, reconocido en Portugal por su pasión y énfasis narrativo cuando se trata del Benfica, el equipo de sus amores.

En noches como la sucedida dentro de la Champions League, es cuando las muestras de cariño por un equipo se ponen a flor de piel y hacen que todo salte por los aires sin importar los modales o las formas.

Anatoliy Trubin, el héroe del Benfica. Reuters

Así bien, Nuno Matos grita con el micrófono en mano el gol de Trubin alabando incluso a Dios, diciendo, "Padre nuestro", "San Trubin", mientras no lo podía creer agarrandose la frente, cerrando los ojos y quedándo casi afónico.

ALABADO EN REDES

Cientos de personas que congenian con Matos alabaron su estilo y forma de narrar.

No dudan muchos de ellos en darle el crédito del mejor locutor de futbol de los últimos años en Portugal y otros afirman que con tan sólo seguirlo en redes sociales se sienten como si estuvieran en el estadio.

Todo cuadró en un perfecto orden. Uno de los partidos más emocionantes de la Champions League encontró acomodó en la voz del narrador más querido en Portugal. Pero lo que también resalta es la gesticulación de Nuno Matos a la hora del gol de Trubin que fue el 4-2 sobre el Real Madrid, pero que sin embargo, les dio el pase como último lugar para el Play-off.

Voy a gritar: gol, gol, gol, gol, goooool, nunca hay que dejar de gritar. Un jugador, Trubin que hace historia en el estadio Da Luz, donde la historia pes en la Liga de Campeones y ahora arde en los corazones de los benfiquistas".

Trubin, después de su épica, reconoció que no entendía muy bien lo que pasaba. Después comprendió que necesitaban un gol para pasar a los Play Offs y por eso subió.

"Tomás y Antônio no paraban de decir: uno, uno, y yo pensaba: ¿Qué?. Pero entonces vi que todos me decían que subiera. También vi al jefe (Mourinho), fui al área y no sé... no sé qué decir. Un momento de locura. No sé qué decir. Increíble".