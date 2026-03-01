El Estadio Azteca ya luce su nuevo nombre

El Azteca sigue mostrando destellos de su remodelación de cara al Mundial 2026, luciendo un letrero de Estadio Banorte como el nuevo nombre que llevará durante -al menos- los siguientes 12 años; durante la Copa del Mundo, será reconocido de una manera distinta.

A menos de un mes de ser reinaugurado con el partido amistoso entre México y Portugal, el Coloso de Santa Úrsula comienza a ultimar detalles en su aspecto y, luego de ser criticado por las lonas en la parte alta del recinto, hoy comienza a lucir su nuevo nombre.

Luego de una inversión de 2 mil 100 millones de pesos para la modernización del estadio, el próximamente tres veces mundialista tendrá su tercer nombre en la historia. El Estadio Banorte tendrá una vigencia de 12 años, terminando su contrato hasta el 14 de marzo de 2037, por lo que el Azteca podría regresar hasta dicha fecha.

Estas fueron las imágenes compartidas en redes sociales, donde se puede apreciar el letrero que estará en los puntos de acceso de ambas explanadas, así como en la parte alta del estadio y en diversos puntos dentro de sus instalaciones.

Durante el Mundial 2026: Ni Azteca ni Banorte

Cumpliendo con la norma de FIFA, el Estadio Azteca no podrá llevar su característico nombre ni por el que oficialmente se le nombrará -Estadio Banorte- durante el Mundial 2026, siendo reconocido como el Estadio Ciudad de México.

Esto lo realiza FIFA debido a que el órgano rector del futbol no cuenta con algún tipo de ventaja por el nombre que lucen los estadios mundialistas, regalando publicidad a las empresas que patrocinaron su remodelación, o en algunos casos, su construcción.

En México, el Estadio Akron llevará como nombre oficial Estadio Guadalajara y el Estadio BBVA será reconocido como Estadio Monterrey, esto única y exclusivamente durante el Mundial 2026, posteriormente, volverán a ser mencionados conforme lo habitual.

El Estadio BBVA se llamará 'Estadio Monterrey' durante el Mundial 2026. Mexsport

BFG