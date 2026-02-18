"Esperemos que Chivas salga campeón": Ricardo La Volpe tiene su candidato a ganar la Liga MX

Ricardo Antonio La Volpe no tiene dudas: Chivas es el mejor equipo de la Liga MX. Conociendo al estratega argentino, no se refiere a los números del Rebaño Sagrado, con pleno de victorias en lo que va del torneo, sino al estilo de juego que ha implementado Gabriel Milito, trabajo que hoy rinde frutos para la institución tapatía y para su siempre fiel afición.

Clarísimo está que hay un entrenador que tiene una filosofía futbolística, una idea, un sistema y ya desde el campeonato anterior, lógicamente cuando hay una continuidad, que eso no es fácil en México", destacó para el portal mediotiempo el extécnico de la Selección Mexicana.

Asimismo, La Volpe se refirió a la comunión que hay entre Chivas y el técnico Milito, poseedor de un superior conocimiento del juego que hoy está dando resultados en un equipo en el que la paciencia se pudo agotar en cualquier momento, con la presión extra, vista como virtud, de jugar con puros elementos mexicanos.

Cuando hay una continuidad creo que los jugadores aceptaron, porque tienen que aceptarlo en el sentido que le guste, para apoyarlo, para jugar, para correr”, dijo el argentino.

Como observador permanente durante tantos años del campeonato mexicano, el también exestratega de las Chivas del Guadalajara intuye que la actualidad del equipo lo pueden conducir al título.

Gabriel Milito tiene a Chivas donde merece. Mexsport

Hoy es uno de los mejores equipos, esperemos, como todos los fanáticos de Chivas, que salga campeón. Yo creo que no hay más de cinco, seis equipos, Toluca, Tigres y que de ahí sale el campeón”.

La personalidad y franqueza de La Volpe le permiten generar debate. No teme criticar a jugadores o entrenadores de alto perfil y su estilo es a menudo considerado tajante e intransigente con los errores tácticos.

En ese sentido, no tiene problema en apuntar al Tricolor, tanto en sus métodos de trabajo como en los calendarios para el Mundial 2026: "La Federación me gustaría que me lo diga o el propio Aguirre me gustaría que me lo diga, el porqué la reunión esta si no tengo la columna vertebral. No tengo a (César) Montes, no tengo a (Johan) Vázquez, no tengo a Edson (Álvarez), no tengo a Raúl (Jiménez), es decir, no veo el porqué, fundamento de por esto y por esto”, señaló.

Sobre esa concentración, el estratega del Tricolor en Alemania 2006 completó: "El trabajo de conjunto no puedo, ¿no van a ser Montes y Vázquez los centrales? ¿No va a ser Raúl el 9?, te estoy hablando de los que más o menos son la columna vertebral, añádele los demás que va a llamar, a todos los que están afuera. No lo veo”.