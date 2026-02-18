"Son malos": Luis García arremete contra Sudáfrica para el Mundial 2026

Para el exintegrante de la Selección Mexicana y ahora comentarista de televisión, Luis García, el cuadro nacional no debería tener problema para avanzar a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 y, añadió, que Sudáfrica debería ser un rival fácil para el equipo dirigido por Javier Aguirre, aunque con palabras más fuertes.

En su participación en el podcast La Corneta Extendida, Luis García, exdelantero mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, no suavizó su postura sobre el nivel del rival que enfrentará el Tricolor y lanzó una crítica directa a Sudáfrica dando a entender que no debería ser un rival de peso:

“No mames lo malos que son los de Sudáfrica, no mames lo malos que son, pero malos de chinga tu madre”.

Lejos de matizar sus palabras, García reforzó su idea con una comparación igual de contundente: “Porque para ganarle a Sudáfrica neta nos juntamos el staff que tienen aquí y tú vas de centro delantero, tú vas de diez y le ganamos a Sudáfrica”. El comentario, dicho entre risas, dejó clara su percepción sobre la diferencia de nivel entre ambos equipos.

“Le van a meter 3 a Sudáfrica y luego Corea y tal. Van a pasar a la siguiente ronda y te va a tocar Senegal, Ghana, en el Estadio Azteca contra ese tipo de equipos vas a pasar. Luego si todo se ordena más o menos vas contra Inglaterra, en Octavos de Final en el Azteca ahí sí ya te la pelas”, señaló el comentarista de televisión en el programa conducido por José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como “El Estaca” y Eduardo Videgaray.

Para el ‘Doctor’, el límite del equipo dirigido por el ‘Vasco’ estaría en esa instancia. “Hay ocho equipos que son candidatos a ser campeones del mundo, ahí dos por encima de todos que son España y Francia. De ahí los demás Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Bélgica, que dices con estos weyes no puedes competir”, concluyó.