¿A qué hora juega Necaxa vs. Toluca? Horario y dónde ver al bicampeón invicto en la Jornada 7

Los Diablos Rojos del Toluca exponen su paso invicto cuando visiten a los Rayos del Necaxa en las acciones de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 el sábado 21 de febrero. El vigente bicampeón de la Liga MX llegan con una victoria a cuestas, con la que pusieron fin a una racha de tres empates.

Hoy vamos a preparar el partido contra Necaxa, hoy tenemos video y a ver qué nos propone el Turco para el partido del sábado”, dijo Jesús Gallardo del Toluca. “Desde que conozco al Turco, siempre trata de ser muy ofensivo, trata de atacar y meter muchísimos goles; también en Monterrey jugábamos así. Ahora sabemos la importancia que es mantener el arco en cero, que es lo más importante, pues arriba tenemos mucha calidad y cualquiera puede meter un gol”.

El conjunto escarlata de Antonio Mohamed presume una distinción que pocos ostentan en este certamen: se mantienen como uno de los tres equipos invictos de la Liga MX, compartiendo ese honor únicamente con las Chivas de Gabriel Milito y los Pumas de Efraín Juárez. Pero su paso invicto se da con una ofensiva que no ha dado buenos rendimientos al llevar apenas seis goles.

En contraste, el Toluca presume la mejor zaga del torneo tras permitir solo dos anotaciones. Sin embargo, el estratega argentino ha enfatizado la necesidad de recuperar la contundencia ofensiva para no depender únicamente del orden atrás. Con el delantero portugués Paulinho en plan estelar y un mediocampo creativo liderado por Marcel Ruiz, el bicampeón busca una victoria que los catapulte a la parte alta de la tabla, especialmente tras el triunfo por la mínima ante Tijuana el fin de semana pasado que rompió su inercia de igualadas.

Nos ha hecho falta contundencia, pero ahora, después de volver a la senda del triunfo después de varios empates, esperemos”, dijo Gallardo.

El Club Necaxa atraviesa un proceso de reconstrucción bajo el mando del uruguayo Martín Varini. Los Rayos llegan motivados tras vencer 2-1 a Juárez como visitantes, resultado que los situó en la novena posición con nueve unidades. Varini, quien conoce bien el futbol mexicano tras su paso por la frontera, ha dotado a los hidrocálidos de una disciplina táctica que los hace peligrosos al contragolpe. Para este sábado, el técnico charrúa recupera piezas clave en el esquema defensivo y confía en que la localía sea el factor diferencial para propinarle al bicampeón su primer revés del semestre.

Guía de transmisión:

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes.

Canal de TV (Abierta): Azteca 7.

Canal de TV (Paga): Claro Sports y FOX Sports.

Streaming: ViX Premium y YouTube (Claro Sports).

Boletos: Los precios en taquilla van desde 150 pesos en zonas generales hasta los 1,500 en áreas VIP.