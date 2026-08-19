Baja de juego y precio elevado: el problema que complica la salida de Santiago Giménez

El futuro de Santiago Giménez se mantiene en el aire de cara a la nueva temporada del futbol europeo, luego de que las negociaciones entre el AC Milan y el Porto para concretar el fichaje del delantero mexicano no prosperaran.

Durante las últimas horas, el atacante había aparecido como una de las opciones del conjunto portugués para reforzar su delantera después de la Copa del Mundo. Sin embargo, reportes de la prensa italiana señalan que la operación se habría detenido debido a que la propuesta económica del Porto no cumplía con las expectativas del Milan.

Además de las pretensiones económicas del Milan, una baja de juego del mexicano desde su llega a la Serie A complican el cierre del fichaje.

Santiago Gimenez durante sus primeros minutos con México durante una Copa del Mundo. Mexsport

Los números de Santiago Giménez van a la baja

Desde su llegada al AC Milan, Santiago Giménez no ha podido mantener el nivel que mostró durante su paso por el futbol de Países Bajos.

Con el Feyenoord, el delantero mexicano disputó 105 partidos entre competiciones domésticas e internacionales durante dos años y medio. En ese periodo marcó 65 goles y dio 14 asistencias, además de contribuir a la conquista de una liga, una copa y una Supercopa de Países Bajos.

Estos números llevaron al Milan a concretar su fichaje en febrero de 2025 para disputar la segunda mitad de la temporada de la Serie A.

Durante sus primeros meses con el conjunto italiano, Giménez participó en 19 partidos y consiguió seis goles y tres asistencias entre la liga, la Copa de Italia y la Champions League. Incluso, uno de sus goles fue contra el propio Feyenoord.

La diferencia con sus números de esa misma temporada en Países Bajos fue considerable. Durante la primera mitad del curso, el mexicano también había disputado 19 partidos con el Feyenoord y había conseguido 16 goles y tres asistencias en todas las competiciones.

Para su primera temporada completa con el Milan, Giménez tuvo que enfrentar una lesión en el tobillo que requirió una intervención quirúrgica. El problema físico le hizo perderse parte de la campaña y redujo su participación a 18 partidos entre liga y copa.

En ese periodo, el delantero apenas consiguió un gol y una asistencia con el conjunto rossonero.

Santiago Giménez terminó la Copa del Mundo con lesión. Jose Hernandez/Mexsport

Giménez terminó la Copa del Mundo con una lesión

Santiago Giménez consiguió recuperarse para participar con la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo. El delantero no comenzó los partidos como titular, pero tuvo actividad en cuatro encuentros y acumuló 82 minutos.

Durante su participación con el Tricolor, el atacante no consiguió marcar goles ni registrar asistencias. Además, terminó su participación en el torneo con una lesión sufrida durante el partido de octavos de final contra Inglaterra.

El diagnóstico fue un esguince de tobillo que podría mantenerlo hasta ocho semanas fuera de actividad.

En este contexto, el Milan buscaba darle salida al futbolista para la nueva temporada. El Porto apareció como una alternativa para continuar su carrera, pero la propuesta económica presentada por el club portugués no habría cumplido con las expectativas del conjunto italiano.

Una posible salida del atacante se complica tanto por las pretensiones económicas de su club como por la baja de juego que mostró durante la última temporada.