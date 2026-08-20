Miguel Borja ya es del América: “¡Águilas, llegué!”

Las Águilas del América hicieron oficial el fichaje del delantero Miguel Borja, con un video en el que Guillermo Almada resaltó las características del colombiano. El futbolista firma por dos años de contrato, aunque el último dependerá de sus resultados.

“Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad, esfuerzo”, destacó el técnico del América.

Por su parte, el ahora ex del Al-Wasl lanzó un mensaje a los aficionados del cuadro de la Liga MX: “¡Águilas, llegué!”.

Las Águilas del América le dieron la bienvenida a Miguel Borja con varias publicaciones en redes sociales.

El colombiano es el tercer refuerzo de los dirigidos por Guillermo Almada:

Miguel Borja.

Óscar Perea.

Edwin Cerrillo.

En la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, el América visitará a FC Juárez este viernes 21 de agosto, duelo que comenzará a las 9:10 de la noche.

En la jornada 4, Las Águilas vencieron 3-0 a San Luis, con lo que llegaron a 13 triunfos en 18 partidos sobre los potosinos. Raphael Veiga contribuyó con dos asistencias y Osvaldo Arriaga consiguió su primer gol en la Liga MX.

Los dirigidos por Guillermo Almada son líderes generales del Apertura 2026, con 10 unidades, mismas que tiene Xolos de Tijuana, pero con mayor diferencia de goles.