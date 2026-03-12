Conoce a otras víctimas del ‘tablazo del diablo’, lesión que deja a Malagón fuera del Mundial

Entre los deportistas una de las lesiones a la que más temen es el famoso ‘tablazo del diablo’, la ruptura parcial o total del tendón de Aquiles, que es conocida de esa forma por su sonido y el dolor que la acompaña de inmediato. El arquero mexicano Luis Ángel Malagón es la más reciente de las figuras del deporte que ha padecido este malestar, cuyos antecedentes le cierran por completo la puerta para llegar en forma para disputar el Mundial de futbol de 2026.

David Beckham (Milán 2010), Claudio Bravo (Manchester City 2018) y Juan Foyth (Villarreal 2026) son algunos nombres entre los futbolistas que ya están en el listado de quienes han sufrido el ‘tablazo del diablo’, término que también se ha acuñado para nombrar la mezcla de una bebida alcohólica, pero que en este caso únicamente responde al pesar que acompaña a un deportista de élite.

A Beckham le tomó seis meses (con 34 años de edad) el volver a la actividad futbolistica de lleno en el ocaso de su trayectoria. Pero antes de ello, las primeras semanas necesitó de una escayola para cubrir la extremidad, que tuvo la prohibición de apoyar por lo menos un mes.

La historia de Bravo fue más dramática, pues al aquero chileno de 35 años le tomó 346 días desde la lesión el volver a jugar al más alto nivel.

Para Foyth, lateral del Villarreal, el tablazo del diablo que recibió el sábado 24 de enero en el partido de LaLiga ante el Real Madrid, lo dejó en la cuerda floja para ser considerado para formar parte de la Selección Argentina para el Mundial de 2026, con más opciones de quedar fuera debido a los procesos de recuperación que afronta en estos momentos.

Tyrese Haliburton saliendo cubierto por una toalla después de sufrir la ruptura del tendón de Aquiles. AFP

En la NBA, actualmente el estelar armador Tyrese Haliburton, de los Indiana Pacers, sigue un proceso de recuperación de la ruptura del tendón de Aquiles, que sufrió el domingo 22 de junio de 2025, durante el séptimo juego de las Finales de la NBA ante el Oklahoma Thunder… Después de ocho meses y 18 días, Haliburton no ha vuelto a jugar al máximo nivel.

¿Por qué Malagón no jugará el Mundial de 2026?

Luis Ángel Malagón fue intervenido hoy jueves 12 de marzo de 2026 en Guadalajara de esta lesión, cuando restan 91 días para la inauguración del Mundial de 2026 en el Estadio Azteca con la Selección Mexicana enfrentándose a Sudáfrica.

El tiempo se ha devorado el deseo de Malagón de estar en la convocatoria final para el Mundial de 2026, pues su recuperación ya fue estimada en alrededor de ocho meses por América.