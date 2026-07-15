Argentinos "pintan" de albiceleste el Ángel de la Independencia 

Aunque México quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026, la fiesta continúa en el corazón de la capital. El tricolor ya no predominó como identidad de la casa, sino el albiceleste que desplegaron cerca de 300 aficionados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Conforme se agotaba el partido de la Selección de Argentina y de Inglaterra, ya con la remontada de los sudamericanos 1-2, poco a poco la fanaticada argentina se hacía presente en el emblemático punto de Avenida Paseo de la Reforma.

Cabe destacar que las inmediaciones del Ángel de la Independencia ha sido epicentro de festejos no sólo de mexicanos; colombianos e ingleses se han hecho presentes durante la Copa del Mundo 2026.

Cerca del Ángel de la independencia, una gran cantidad de seguidores de la Albiceleste se reunió en el FIFA Fan Fest del Zócalo. Mateo Reyes

La concentración de los seguidores albicelestes también contó con la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de personal de la Secretaría de Gobernación.

A su vez, el principal foco del operativo de seguridad de la policía capitalina estuvo en el Zócalo, en el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México.

El pasado domingo, frente al monumento del Ángel de la Independencia se concentró una destacada cantidad de aficionados, con el motivo de despedir a la Selección Mexicana, pese a que el Tricolor quedó eliminado desde el 5 de julio a manos de Inglaterra, en los octavos de final. Entre la concurrencia, la policía de la CDMX actuó de manera rigurosa para evitar el consumo de bebidas alcohólicas, la venta de las mismas y para salvaguardar la integridad de los asistentes.