Bellingham pierde la cabeza: golpea a jugador argentino en pleno festejo por el pase a la final del Mundial

La frustración por la eliminación terminó por desbordar a Jude Bellingham.

El mediocampista inglés perdió el control al finalizar la semifinal del Mundial 2026, en la que Argentina remontó en los minutos finales para imponerse 2-1 sobre Inglaterra, y protagonizó un altercado con Valentín "Colo" Barco mientras los campeones del mundo celebraban sobre el césped del estadio de Atlanta.

Cuando el silbante estadunidense Ismail Elfath decretó el final del encuentro, los jugadores argentinos corrieron a abrazarse en el centro del campo para festejar el pase a la final. En medio de la celebración, Bellingham fue felicitado por algunos futbolistas de la albiceleste y luego al quedarse solo, se acercó por detrás de Barco y le propinó un golpe con la mano abierta en la nuca.

El lateral argentino reaccionó de inmediato, se dio la vuelta y encaró al futbolista del Real Madrid con evidente molestia. Nicolás Paz fue el primero en interponerse entre ambos para evitar que la situación escalara a una pelea.

El golpe que le dio Bellingham al futbolista argentino. Redes sociales

¿Cómo se vio la agresión de Bellingham?

Las imágenes captadas por la transmisión oficial y videos difundidos posteriormente en redes sociales mostraron que el incidente ocurrió cuando varios futbolistas argentinos se acercaban a saludar deportivamente a algunos rivales ingleses. Un reducido grupo de jugadores albicelestes permaneció celebrando cerca de Bellingham, situación que aparentemente detonó la reacción del mediocampista.

Posteriormente, la cadenas de televisión mostrar imágenes adicionales del altercado. En ellas se observa cómo Nicolás Otamendi intervino para recriminar la conducta de Bellingham y separar a sus compañeros, mientras futbolistas ingleses acudían también para evitar que el enfrentamiento creciera.

La agresión fue el último episodio de un partido que estuvo marcado por los roces constantes entre ambos equipos. Durante el primer tiempo, Lionel Messi y Bellingham protagonizaron un intercambio verbal tras una acción en la que el capitán argentino reclamó una infracción no sancionada. Poco después, una falta de Enzo Fernández derivó en un conato de discusión colectiva entre los jugadores de ambas selecciones.

La derrota representó un duro golpe para Inglaterra, que llegó a tener ventaja en el marcador antes de que Argentina consumara la remontada en el tiempo de compensación para avanzar a la final del torneo.

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada y empañó el cierre de una semifinal que ya había estado cargada de tensión, reclamos y enfrentamientos verbales entre dos de las principales potencias del futbol mundial.