La encrucijada del 'Turco' Mohamed: ¿Dirigir al Toluca o viajar a la Final con Argentina?

ATLANTA.- Argentina, la gran campeona del Mundo, tuvo el apoyo de miles de aficionados en Atlanta que ovacionaron y también empujaron al equipo en los momentos de mayor adversidad en la semifinal ante Inglaterra.

Desde fans que viajaron kilómetros de Buenos Aires y otras provincias a Estados Unidos, hasta otros que viven en diferentes países, ya sea de Europa o Asia o el continente Americano.

Uno de ellos se trasladó desde México, desde Toluca. El Turco, Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, actuales campeones de la Concacaf a nivel de clubes, apareció en el estadio de Atlanta sonriente tras la victoria y prometió que estará en la Final el domingo a las 3 de la tarde hora de Nueva Jersey.

"El domingo, cueste lo que cueste, la vuelta vamos a dar", cantaba el Turco mientras bajaba unas escaleras eléctricas. Cuando se le cuestionó si estaría en el juego ante España, afirmó: "si Dios quiere, vamos a hacer todo lo posible por estar allá".

El Turco ¿dirigir la fecha uno o la final del Mundial?

El problema para el Turco Mohamed se lo pone la Liga MX que este jueves inicia su campeonato. El Toluca visitará Guadalajara en partido ante las Chivas pactado el sábado a las 19:00 horas. El vuelo más tarde saliendo de esa ciudad a Nueva Jersey es a las 8 de la noche, por lo que no le da tiempo de llegar al aeropuerto.

Antonio 'Turco' Mohamed tiene compromiso de trabajo un día antes de la final. Mexsport

Ahora bien, si decidiera salir desde la Ciudad de México el domingo, el mismo día del partido de la final, tendría que tomar el vuelo más temprano que haya y es el de las 7 de la mañana que estaría aterrizando, si no hay ninguna vicisitud, a las 14:00 horas de Nueva Jersey, es decir, una hora apenas antes del juego y todavía tendría que cruzar migración, lo cual tarda a veces hasta 60 minutos.

Aunque el Turco aseguró que estará en la final, lo cierto es que la única forma de hacerlo es que no dirija este sábado en el debut de su equipo en el torneo de la Liga MX.