Messi avisa: "Venimos siendo los mejores, duela a quien le duela"

Lionel Messi una vez más demostró por qué es el mejor jugador de todos los tiempos. En una semifinal vibrante, el capitán argentino lideró una épica remontada de Argentina ante Inglaterra (2-1) para colarse en la Final del Mundial 2026.

Con 39 años, Messi bailó entre defensores, generó peligro constante y dio dos asistencias para que Enzo Fernández y Lautaro Martínez hicieran los goles.

Messi celebrando el pase a la Final de Argentina Reuters

Messi manda recadito tras la victoria de Argentina

Tras el pitazo final, en la zona mixta, un emocionado Lionel Messi compartió sus sensaciones tras la victoria Argentina.

Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional vivimos algo especial. Esta no fue solo otra victoria, el pueblo argentino la quería desesperadamente”, señaló.

A pesar de que siempre ha sido reservado, el astro argentino no escatimó y puntualizó que Argentina es la mejor selección, algo que lo han demostrado en estos años.

Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan”, afirmó.

Y continúo comentando que “Nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió”.

Por último, sobre sus comentarios tras el partido de Egipto, donde señaló que “Dios tiene un plan”, Leo aseguró que no puede pedir nada más, ya que lo ha tenido todo.

No lo sé, honestamente. Después de todo lo que hemos vivido, no podemos pedir más. Simplemente llegar a otra final es algo increíble. Como siempre digo, todo lo demás será la voluntad de Dios”, finalizó.

Messi busca liderar a Argentina al bicampeonato del Mundo Reuters

Messi va por su segundo título mundial

Con esta clasificación, Lionel Messi se encamina a disputar su tercera final de un Mundial, un récord histórico.

El astro argentino buscará su segundo título mundial, cerrando de manera brillante lo que podría ser su última gran actuación en una Copa del Mundo.

La Final ante España promete ser un duelo para el recuerdo, donde Messi intentará coronar una carrera legendaria con otro trofeo.