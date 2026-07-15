Argentina desafía la prohibición de Malvinas y exhibe una bandera tras eliminar a Inglaterra del Mundial

La imagen que las autoridades intentaron evitar durante el partido de Argentina ante Inglaterra terminó llegando cuando el compromiso ya había terminado.

Mientras en las tribunas del estadio Atlanta estuvieron prohibidas las banderas con referencias a las Islas Malvinas, sobre el césped fueron los propios futbolistas argentinos quienes desplegaron una durante los festejos por el triunfo sobre Inglaterra y el pase a la final del Mundial.

Horas antes del encuentro, el dispositivo de seguridad había sido reforzado como pocas veces en la Copa del Mundo. Estados Unidos catalogó la semifinal entre Argentina e Inglaterra como el partido de mayor riesgo del torneo, no solo por la magnitud deportiva del duelo, sino por la carga histórica que acompaña cada enfrentamiento entre ambas selecciones.

Las Malvinas salieron en el festejo argentino en Atlanta. AFP

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó que los aficionados no podrían ingresar al estadio con banderas, mantas o cualquier otro elemento que contuviera mensajes políticos. La única excepción eran las banderas nacionales de ambos países, siempre y cuando no incluyeran consignas que pudieran provocar incidentes entre las aficiones.

La decisión formó parte de un operativo que involucró a la FIFA, el FBI y las corporaciones de seguridad locales, que sostuvieron reuniones previas para coordinar la vigilancia dentro y fuera del inmueble. El objetivo era evitar que el simbolismo que rodea este enfrentamiento se trasladara a las gradas.

Veterano de la Guerra de las Malvinas festejaron el triunfo argentino. REUTERS

Durante el partido, la estrategia funcionó. No hubo imágenes de pancartas o referencias políticas entre los aficionados. Sin embargo, el panorama cambió cuando Argentina selló su victoria.

La escena contrastó con las restricciones impuestas a los espectadores y rápidamente se convirtió en una de las postales de la noche.

El mensaje que había quedado fuera de las tribunas terminó encontrando un lugar en el césped. La historia volvió a colarse en un partido que, pese a los esfuerzos por reducirlo únicamente al futbol, volvió a demostrar que entre Argentina e Inglaterra nunca se juega solo una semifinal.