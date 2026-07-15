FIFA tiene su final perfecta: Messi contra Lamine Yamal, dos estrellas de Adidas por la Copa del Mundo

La Copa del Mundo tendrá un campeón, pero Adidas ya consiguió su propia victoria. La final del Mundial 2026 será una exhibición exclusiva de la marca alemana. Argentina y España, los dos equipos que disputarán el título, utilizan uniformes con el logo del trebol.

Después de recorridos extraordinarios en el torneo, la campeona defensora y la selección española llegan al partido definitivo con dos de las figuras más importantes del futbol actual bajo el sello de Adidas. Lionel Messi, el máximo asistidor en la historia de los Mundiales, y Lamine Yamal, el fenómeno español de 19 años que representa la nueva generación del deporte.

La batalla del domingo en Nueva York no sólo definirá al campeón del mundo. También será el más reciente capítulo de una rivalidad comercial que durante décadas ha enfrentado a Adidas y Nike por el control del futbol global.

Adidas vuelve a dominar la escena mundial

Argentina y España colocaron a Adidas en una posición privilegiada que pocas marcas han conseguido. La compañía alemana tendrá presencia en ambos lados de la final. La final del Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para Adidas: será la primera vez que la marca alemana tenga a los dos finalistas de una Copa del Mundo bajo su patrocinio técnico.

Messi, el jugador que marcó una generación completa, y Yamal, el talento que apunta a liderar la siguiente.

La marca que más veces ha levantado la Copa

El dominio de Adidas en los Mundiales no es reciente. La compañía alemana ha vestido a la mitad de los campeones de las últimas 10 ediciones de la Copa del Mundo.

Argentina suma 18 goles en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 (Reuters)

Entre sus campeones aparecen Alemania Occidental en 1990, Francia en 1998, España en 2010, Alemania en 2014 y Argentina en 2022. Otras marcas también han celebrado títulos mundiales en ese periodo, como Le Coq Sportif, Umbro, Nike y Puma, pero ninguna ha tenido una presencia tan constante en los equipos que llegaron a la cima.

Desde 1986, Adidas ha vestido a 16 de los 30 equipos que terminaron entre los tres primeros lugares de una Copa del Mundo. Ninguna otra marca se acerca a esa cifra. Nike acumula ocho selecciones medallistas y la italiana Diadora aparece con dos.

La influencia de Adidas también se explica por su presencia histórica en el torneo. De las 320 selecciones que han participado en Mundiales desde 1986, 114 han utilizado Adidas, equivalente al 35.6% del total.

México fue parte del contingente de Adidas en el Mundial 2026 Mexsport

Nike ocupa el segundo lugar con 76 equipos vestidos, aproximadamente el 23.8%, mientras que Puma ha equipado a 57 selecciones, el 17.8%. Fuera de las tres grandes marcas, Umbro es la más representativa con 14 equipos, aunque solo tres han utilizado sus uniformes desde 2006.Recupera el primer lugar en 2026

Durante la historia reciente del Mundial, Adidas ha sido la marca con mayor presencia en siete de los últimos 10 torneos.

Las excepciones fueron Alemania 2006, cuando Puma superó a Adidas al vestir a 12 selecciones en el torneo celebrado en territorio alemán, su país de origen. También ocurrió en Brasil 2014 y Qatar 2022, cuando Nike fue la marca con más equipos patrocinados.

Adidas recuperó el liderato

En 2026, Adidas recuperó el liderazgo. De los 48 participantes del Mundial, 14 selecciones comenzaron el torneo utilizando sus uniformes. Nike arrancó con 12 equipos y Puma con 11.

La estrategia de Adidas no solo consiste en tener presencia masiva, sino en asociarse con selecciones capaces de competir por títulos. Argentina y España representan dos de las federaciones más importantes del futbol mundial, mientras que su vínculo con Messi mantiene una conexión comercial de enorme valor.

Mientras Nike llegó hasta semifinales con Inglaterra y Francia, dos de sus grandes apuestas, Adidas logró algo que cualquier compañía deportiva busca: convertir la final de la Copa del Mundo en una celebración de su identidad.

El domingo habrá un campeón mundial. Pero antes del silbatazo inicial, Adidas ya ganó una parte del torneo.