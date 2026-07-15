Mundial 2026: Iker Casillas destroza a Inglaterra tras la remontada de Argentina: "Planteamiento cobarde"

El exporteto español y leyenda del futbol mundial, Iker Casillas, encendió las redes sociales tras la vibrante semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta. Casillas no se guardó nada y criticó duramente la estrategia de la selección inglesa, calificando su planteamiento táctico de "cobarde" luego de caer eliminados ante la escuadra sudamericana por 2-1.

El partido Inglaterra vs. Argentina prometía ser una batalla táctica de primer nivel, pero el desenlace dejó un sabor amargo para los aficionados británicos. Tras un primer tiempo muy cerrado, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró abrir el marcador en el minuto 55 gracias a una gran definición de Anthony Gordon. Sin embargo, lo que parecía el camino hacia la gran final se convirtió en una pesadilla táctica y la Albiceleste se instaló en la final, donde se verá las caras con España.

Inglaterra se va a casa. Reuters

Apenas acabó el encuentro, el histórico portero del Real Madrid publicó un contundente mensaje en su cuenta oficial que rápidamente se volvió viral entre los amantes del futbol internacional: "Inglaterra mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico".

Con estas palabras, Casillas señaló directamente el planteamiento ultradefensivo de Inglaterra, que decidió replegar todas sus líneas y ceder la iniciativa del balón tras conseguir la ventaja mínima.

El exceso de precaución de los ingleses terminó costándoles el boleto a la final. El asedio de la Selección Argentina fue incesante durante el último tramo del partido, haciendo valer la jerarquía de sus individualidades:

El gol del empate: Al minuto 85, Enzo Fernández batió las redes contrarias tras una gran jugada colectiva, devolviendo la esperanza a la afición albiceleste.

El gol de la victoria: Ya en el tiempo de descuento, el delantero Lautaro Martínez aprovechó una magistral asistencia de Lionel Messi para firmar el 2-1 definitivo.

Lautaro Martínez, cazador del área. Reuters

Esta remontada de Argentina desató la locura en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y reabrió el debate sobre los planteamientos especulativos en los partidos de alta tensión. Para Casillas y miles de aficionados, el futbol terminó castigando la falta de ambición de Inglaterra y premiando la propuesta ofensiva de los vigentes campeones.