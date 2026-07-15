“Vamos a ir a ganar la final”: Scaloni se emociona tras llevar a Argentina a otra final del Mundial

La Selección Nacional de Argentina volvió a instalarse en una final de la Copa del Mundo y quedó a un partido de intentar conseguir el bicampeonato mundial, una hazaña que únicamente han logrado Italia y Brasil.

Tras la clasificación, Lionel Scaloni compareció en conferencia de prensa y dejó uno de los momentos más emotivos de la noche al hablar del grupo de jugadores que dirige.

El entrenador argentino reconoció que le cuesta explicar con palabras lo que representa este equipo y, con la voz entrecortada, aseguró que el siguiente objetivo será conquistar el título frente a España.

Este grupo es difícil de explicarlo con palabras y se me quiebra la voz. Es una demostración de grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final. Después de esto vamos a ir a ganar la final, a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo? Yo sé que los reconocen. Estos chicos a mí me han emocionado.

Scaloni también destacó el compromiso de los futbolistas que no siempre aparecen como titulares o que incluso no suman minutos, al considerar que todos forman parte del éxito que ha tenido Argentina durante el torneo.

Scaloni destacó la personalidad de su selección Reuters

Scaloni destaca la personalidad de Argentina y el legado de Messi

El seleccionador argentino explicó que una de las principales fortalezas de su equipo es la capacidad para responder cuando el partido se complica. Después de remontar el marcador ante Inglaterra, aseguró que el grupo suele mostrar su mejor versión en los momentos de mayor presión.

Yo creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad y el rival duda un poquito, vemos sangre y ahí vamos hasta donde sea.

Incluso señaló que, aunque no hubieran conseguido la remontada, se habría marchado satisfecho por la actitud mostrada por sus jugadores durante todo el encuentro.

Scaloni también fue cuestionado sobre las comparaciones entre esta semifinal y la de México 1986 frente a Inglaterra. El entrenador evitó equiparar ambos partidos, aunque reconoció el nivel mostrado por su selección.

Más allá del rival, fue una semifinal. El gol de Diego fue magnífico y ha quedado en la historia. Pero a nivel de juego hoy fue increíble.

Messi es el mejor de la historia

Al hablar sobre Lionel Messi, el técnico argentino volvió a respaldar a su capitán y aseguró que, para él, ya no existe debate sobre su lugar en la historia del futbol.

¿Qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que espero que España también lo disfrute porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España.

Finalmente, Scaloni habló del duelo que sostendrá frente a Luis de la Fuente, entrenador de España, con quien mantiene una relación cercana desde su etapa de formación como director técnico.

Me pone contento por él, pero el domingo lo siento... Vamos a intentar ganarles.

Argentina y España definirán al campeón de la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio.