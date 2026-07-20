¿Quién ganará el Mundial 2030? Las apuestas ya eligieron a su gran favorito

Todavía no termina la fiesta en Madrid y España ya aparece como la principal candidata para levantar la siguiente Copa del Mundo. Mientras los 26 campeones recorren las calles de la capital española a bordo del autobús descubierto para celebrar el título conquistado ante Argentina, las principales casas de apuestas ya cambiaron la mirada hacia 2030 y colocan a la Roja como la selección con más posibilidades de volver a conquistar el trofeo.

La victoria por 1-0 sobre Argentina en el MetLife Stadium no sólo significó la segunda estrella para el futbol español, también consolidó a una generación que llegó al Mundial como favorita y terminó confirmando ese cartel. Apenas unas horas después del silbatazo final, los mercados para la próxima Copa del Mundo ya sitúan a España como el equipo a vencer.

Las primeras cuotas publicadas colocan al conjunto dirigido por Luis de la Fuente con +450, por delante de Francia (+600), Portugal (+900), Inglaterra (+900), Brasil (+1000), Alemania (+1100) y Argentina (+1100). Es un reconocimiento tanto al presente como al escenario que encontrará dentro de cuatro años.

La Selección de España volvió a ganar Mundial y Euro, segunda vez que lo logra REUTERS

España llegará al Mundial de 2030 con una ventaja que pocas veces coincide para un campeón del mundo: defenderá el título y además será uno de los países anfitriones junto con Portugal y Marruecos. Desde que Francia levantó la Copa en casa en 1998, ningún organizador ha repetido la hazaña, y ninguna selección consigue el bicampeonato desde que Brasil enlazó los títulos de Suecia 1958 y Chile 1962.

La confianza de las casas de apuestas también responde a la juventud de la plantilla. Futbolistas como Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Nico Williams, Pedri o Dean Huijsen llegarán al siguiente Mundial en el punto más alto de sus carreras. Si en 2026 ya fueron protagonistas, para 2030 estarán entrando en la madurez futbolística que suele marcar el mejor rendimiento de un jugador.

Luis de la Fuente también tendrá la ventaja de mantener la base del equipo que conquistó la Eurocopa 2024, la Nations League y ahora el Mundial 2026. La continuidad del proyecto contrasta con selecciones que deberán iniciar una renovación profunda, como Argentina, que difícilmente contará con Lionel Messi, o Portugal, cuya gran incógnita seguirá siendo Cristiano Ronaldo.

¿Puede México competir por el Mundial de 2030?

Las primeras proyecciones no son alentadoras para el Tricolor. México aparece con una cuota de +8000, la misma que Estados Unidos y Nigeria, muy lejos del grupo de favoritos encabezado por España.

Armando González será parte de la generación que encarará el proceso rumbo al 2030 Mexsport

El combinado mexicano llegará al próximo ciclo con una generación dirigida por Rafael Márquez que deberá dar un salto importante para aspirar a competir con las potencias. La organización conjunta del Mundial 2026 dejó infraestructura, experiencia y una mayor exposición internacional, pero el reto deportivo sigue siendo enorme tras la eliminación en los octavos de final frente a Inglaterra.

Con cuatro años por delante, el desarrollo de jóvenes como Gilberto Mora y la consolidación de una nueva base serán determinantes para que México pueda aspirar, al menos, a romper la barrera de los cuartos de final, instancia que nunca ha alcanzado jugando fuera de casa.