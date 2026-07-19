España hace historia: la campeona del mundo firma 38 partidos sin perder y rompe un récord

España no sólo levantó ganó Copa del Mundo. También escribió una página que tardará años en ser igualada. El triunfo ante Argentina en una final marcada por la tensión, la presión y el desgaste llevó a la Furia Roja hasta los 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una cifra que la coloca como la selección europea masculina con la racha invicta más extensa de todos los tiempos.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llegó igualando la marca que Italia estableció entre 2018 y 2021 bajo el mando de Roberto Mancini. La final ante Argentina representaba la última frontera. Ganar significaba conquistar el Mundial y, al mismo tiempo, romper un récord histórico.

La marca española quedó construida sobre 29 victorias y nueve empates, una combinación que refleja la estabilidad de un equipo que aprendió a competir en escenarios de máxima exigencia. Desde su última derrota oficial, ante Escocia en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024, España transformó cada partido en una prueba de resistencia competitiva.

RACHAS INVICTAS MÁS LARGAS

Selecciones europeas

Equipo Periodo PJ Récord

1 España Mar 2024-act. 38 29G-9E

2 Italia Oct 2018-Sep 2021 37 28G-9E

3 España Feb 2007-Jun 2009 35 32G-3E

4 España Sep 1994-Nov 1997 31 20G-11E

5 Francia Feb 1994-Oct 1996 30 20G-10E

5 Italia Nov 1935-Jul 1937 30 24G-6E

La final contra Argentina fue precisamente el tipo de partido que mide la fortaleza de una racha. No fue un camino sencillo ni una exhibición unilateral. Frente a la campeona de América, con Lionel Messi buscando cerrar su historia mundialista con otro título, España tuvo que sobrevivir a momentos de máxima presión y resolver un duelo cerrado, donde cada error podía cambiar la historia.

La Furia Roja llegó a este Mundial con una identidad renovada. Atrás quedó la obsesión por dominar exclusivamente a través de la posesión. El equipo de De la Fuente combinó talento joven, equilibrio defensivo y una capacidad para competir partidos de diferentes ritmos. Durante el torneo mantuvo una línea de regularidad que terminó reflejándose en una racha que comenzó antes de levantar la copa.

La comparación con la España campeona de 2010 también aparece de manera inevitable. Aquel equipo que conquistó Sudáfrica acumuló una generación inolvidable, pero esta versión alcanzó una cifra que supera incluso aquella etapa dorada. La selección que ganó la Eurocopa 2024 llegó al Mundial con una base consolidada y convirtió la presión de cada partido en combustible para seguir extendiendo su dominio.

Italia, Francia y la propia España habían escrito capítulos importantes en la historia de las rachas invictas europeas. Ahora, la nueva marca pertenece a una selección española que cerró el círculo perfecto. Primero alcanzó el récord, después ganó la final que podía romperlo y terminó celebrando dos conquistas en una misma noche.