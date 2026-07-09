VIDEO: Rafael Márquez asume el mando de la Selección Mexicana con un frío silencio en el aeropuerto

Rafael Márquez se mostró totalmente indiferente ante las cámaras de FOX cuando se le acercaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México para conocer sus impresiones sobre su nombramiento como nuevo entrenador de la Selección Mexicana con miras al ciclo que concluirá en el Mundial de 2030.

El Káiser de Michoacán guardó silencio con un gesto serio cuando el reportero le preguntó sobre su nombramiento al frente del Tri, un acuerdo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) refrendó con el final de la perticipación del Tri en la Copa del Mundo de 2026.

Márquez, quien se disponía a hacer un vuelo a España, tras haberse desempeñado como el principal auxiliar técnico del equipo mexicano desde que Javier Aguirre asumió el timón por tercera ocasión en su carrera, tendrá hasta septiembre sus primeros compromisos como el nuevo estratega. En noviembre próximo afrontará su primer gran desafío en el banquillo mexicano cuando afronte el torneo regional de Concacaf de la Nations League.

Hace poco menos de dos años, el 1 de agosto de 2024, Márquez y Aguirre firmaron su vinculación con la Selección Nacional con miras a la participación mundialista, luego de un periodo fallido con Diego Cocca y Jaime Lozano como entrenadores del combinado nacional.

Desde ese momento se estableció que Aguirre sería el responsable técnico hasta la conclusión de México en el Mundial y que su posición sería asumida después por Márquez. Con la conclusión de México en la novena posición del certamen, tras caer eliminado en octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México (antes llamado Estadio Azteca) las autoridades de la FMF complieron con su compromiso de la continuidad pactada.

¿Cuál es la trayectoria de Rafael Márquez en el futbol?

Rafael Márquez es considerado el mejor defensa y uno de los futbolistas más importantes en la historia de México. Después de una brillante carrera en el FC Barcelona, con los que ganó dos Champions League, se convirtió en un histórico del Tri. Ostenta el récord de capitanía en cinco Mundiales y, tras su retiro comenzó su aventura en los banquillos

El Káiser de Michoacán construyó una trayectoria brillante con la Selección Mexicana durante más de dos décadas.

Copas del Mundo: 5 ediciones disputadas consecutivamente (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

Partidos en Mundiales: 19 encuentros jugados, siendo el futbolista mexicano con más apariciones en la máxima justa.

Goles en Mundiales: 3 tantos. Anotó contra Argentina en Alemania 2006, frente a Sudáfrica en el partido inaugural de 2010, y a Croacia en Brasil 2014.

Estadísticas Generales: Acumuló 148 partidos internacionales (caps) y anotó 17 goles portando la camiseta nacional.

Títulos con Selección: Campeón de la Copa FIFA Confederaciones en 1999 y de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.