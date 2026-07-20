Gabriela Rodríguez asume con orgullo el honor de portar la bandera de México

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fue abanderada antes de emprender su viaje a República Dominicana, donde buscará mantenerse entre las principales potencias de la región.

Los encargados de portar el lábaro patrio durante la ceremonia inaugural serán Juan Celaya y Gabriela Rodríguez, quienes encabezarán el desfile de la representación nacional.

Tras el acto protocolario, Gabriela Rodríguez reconoció la emoción que sintió al recibir una distinción que, confesó, nunca imaginó que llegaría.

Es mucha emoción, es un gran honor para mí poder llevar la bandera en estos Juegos Centroamericanos. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo y que me hayan elegido entre tantos deportistas que hoy están teniendo grandes resultados es verdaderamente un honor", aseguró.

La seleccionada nacional de tiro deportivo reveló que recibió la noticia mientras entrenaba y que la llamada la tomó completamente por sorpresa.

"Estaba en el campo de tiro entrenando cuando recibí la llamada. La verdad, muy contenta. Honestamente no esperaba ni siquiera estar siendo considerada, porque sé que hay muchos atletas con grandísimos resultados. Fue una noticia que me emocionó muchísimo", comentó.

El oro, el objetivo de la abanderada

Aunque será una de las principales figuras de la delegación durante la inauguración, Rodríguez dejó claro que portar la bandera de México no cambiará la forma en que afrontará la competencia.

No necesariamente. La verdad es que ya me meto suficiente presión yo misma en cualquier competencia por la exigencia y las ganas de traer a casa el mejor resultado posible. Esto simplemente lo hace más emotivo, más bonito, más especial, y me invita a disfrutar más esta competencia", explicó.

La tiradora nacional tampoco ocultó cuál será su principal objetivo en Santo Domingo 2026: repetir el resultado que consiguió en la edición anterior de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

"La medalla de oro sería igualar el resultado de la edición pasada", afirmó.

Finalmente, Gabriela Rodríguez aprovechó para enviar un mensaje a la afición mexicana, a la que pidió mantenerse cerca de todos los integrantes de la delegación durante la justa regional.

"Que nos apoyen mucho. Necesitamos el apoyo y el respaldo de todo el país. Es muy bonito sentirlo. Necesitamos las porras, los ánimos y que estén muy al pendiente de todos nuestros atletas", concluyó.