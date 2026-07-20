Deja Europa para seguir a Almeyda: "Con él vamos a trascender

Orbelín Pineda ya está en la Sultana del Norte. El mediocampista mexicano arribó este lunes a Monterrey para incorporarse como nuevo refuerzo de Rayados, donde volverá a encontrarse con Matías Almeyda, entrenador que marcó una de las etapas más importantes de su carrera y que fue determinante para aceptar el proyecto albiazul.

A su llegada, el seleccionado nacional reconoció que el vínculo construido con el técnico argentino desde su paso por Chivas y posteriormente en el AEK de Atenas influyó directamente en su decisión de regresar al futbol mexicano.

"Siempre agradecido. Tengo muchos años que lo conozco. Sé cómo me expreso de él, que es una persona que quiero siempre más y mis palabras él las sabe, lo que se le aprecia y se le quiere. Venimos a un equipo con ganas de trascender y a darle lo mejor y una alegría a esta afición que se lo merece", declaró.

El futbolista también destacó el esfuerzo realizado por la directiva regiomontana para concretar su fichaje y aseguró que llega ilusionado por el reto deportivo que representa defender los colores de Rayados, un club que año con año aspira a competir por todos los campeonatos.

"Siempre emocionado con los retos. También el esfuerzo que hace Monterrey por querer la disposición de uno y se viene con una gran ilusión, con gran proyecto que tienen. Se vienen grandes cosas y a trabajar, que esto es lo más importante", comentó.

Llega para sumar al plantel

Orbelín dejó claro que no piensa en protagonismos individuales y que su principal objetivo será aportar al funcionamiento colectivo de un plantel que considera uno de los más completos de la Liga MX.

El mediocampista aseguró que buscará adaptarse lo antes posible para convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Almeyda y ayudar a que el equipo mantenga el protagonismo tanto en el torneo local como en las competencias internacionales.

"Vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos jugadores importantes y soy uno más de ellos. A trabajar, que esto es trabajo de equipo, y ayudar a mis compañeros para que el equipo pueda estar y sea protagonista", señaló.

Tras aterrizar en Monterrey, Orbelín Pineda cumplirá este martes con su presentación oficial como nuevo jugador de Rayados. El evento se llevará a cabo a las 15:00 horas en el Gigante de Acero, donde tendrá su primer contacto con la afición albiazul antes de incorporarse de lleno a los entrenamientos bajo las órdenes de Matías Almeyda, iniciando así una nueva etapa en su carrera con la misión de pelear por los títulos que exige la institución regiomontana.