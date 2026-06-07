Jugar el Mundial de Futbol en un momento geopolítico roto

El escritor y ensayista Juan Villoro considera que “la mejor selección hoy en día es la de Francia; en segundo lugar, pondría a España, y en tercero a Argentina”. Al sociólogo y escritor Sebastián Kohan le encantaría que “lleguen a la final dos equipos raros, como Marruecos y Noruega, que están jugando muy bien”. Y el artista visual Gildo Medina confiesa que su corazón se divide en dos: México y Francia.

Aficionados, pero también analistas y críticos de este deporte, los artistas comparten con Excélsior su visión y sus pronósticos de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Villoro, quien acaba de relanzar su trilogía de crónicas y ensayos Dios es redondo, Balón dividido y Los héroes numerados, afirma en entrevista que el Mundial de 2026 será complicado tanto por cuestiones logísticas, como porque “vivimos un momento geopolítico roto”.

La FIFA, en su inmoderado afán de lucro, ha hecho un mundial con demasiados partidos, lo cual desgastará mucho a los jugadores. El campeón tendrá que disputar ocho juegos, uno más que la contienda anterior. Se tendrán que recorrer largas distancias con cambios de temperatura, altitud y de humedad muy grandes. Esto afectará el rendimiento de los jugadores", explica.

El novelista y cuentista advierte además que estamos en un momento geopolítico roto. “Estados Unidos bombardea a Irán y, al mismo tiempo, invita a la selección de ese país a jugar en su territorio. Persigue a los latinos por el color de la piel y éstos son quienes han alimentado el gusto por el futbol durante décadas en EU. Me pregunto si se atreverán a acercarse a los estadios. Y México tiene problemas de seguridad, especialmente en la sede de Guadalajara.

Todo esto hace pensar en un mundial difícil, pero nunca se sabe lo que puede suceder, porque el juego mismo tiene anticuerpos contra la realidad: reinventa las posibilidades de la infancia y, en los grandes días, los héroes vuelven a ser posibles”, admite.

En cuanto a los pronósticos, Villoro comenta que siempre son cuestionables. “En Pronósticos Deportivos suele ganar una abuelita que no tiene la menor idea del juego y que acertó diciendo ‘De tin marín de do pingüé’. Y, en el Mundial de Alemania 2006, la criatura que más juegos adivinó fue nada más y nada menos que un pulpo de nombre Paul”.

Villoro ababa de relanzar su trilogía de ensayos y crónicas sobre futbol. Virginia Bautista

El también periodista señala que “es muy difícil saber quién puede ganar y eso es lo interesante del futbol, que siempre es imponderable. Dicho esto, creo que la mejor selección hoy en día es la de Francia. En segundo lugar pondría a España, y en tercero a Argentina. Son las tres selecciones con más posibilidades. Pero hay misterios. Uno de ellos es Brasil, que tiene grandes individualidades”.

Por su parte, Sebastián Kohan agrega que siempre ha tenido diferentes maneras de elegir a su equipo predilecto. “Primero, le iba a los Pumas porque era la manera de enfrentarme a Televisa y al América, como un bastión simbólico de combate.

Después, en término de países, siempre escogía a los más pobres, a los que tenían gobiernos de izquierda, a los colonizados; por lo cual, nunca me ha tocado ganar, siempre pierde el que yo quiero que gane”, añade.

El documentalista indica que, después de años, seleccionaba al equipo que más le gustaba cómo jugaba, “pero no siempre ganaba, triunfaba el que jugaba más feo. Y, como ahora ya no creo en los gobiernos de izquierda, cada vez me es más difícil elegir.

Pero en este mundial quiero divertirme. Deseo que siempre pierda el que parece que va a ganar, que los equipos pequeños den sorpresas y, sobre todo, que sea un mundial con goles, divertido”, destaca.

El también guionista aclara que “no tengo un país demasiado mío. Soy hijo de exiliados políticos latinoamericanos. Soy un poco argentino, un poco chileno, pero también quiero a México y emigré un tiempo a España. El nacionalismo y el patriotismo no es un deporte que pueda practicar.

Entonces, me encantaría que lleguen a la final dos equipos raros, entre comillas, Marruecos y Noruega. Pero que no la gane nadie. El triunfo es algo al que no le doy mucho valor. Y, así radical como me estoy poniendo, si pierden todos no estaría mal”, expresa divertido uno de los autores de “Peloti y el Mundial”.

Y el escultor y pintor Gildo Medina confiesa que su apuesta “definitivamente es México, porque soy mexicano y porque México gana con o sin scores. O sea, México ya es ganador, primero porque recibimos el mundial y, aparte, por la pasión tan grande de su afición. Creo que debemos ver eso de ‘ganar’ de otra manera.