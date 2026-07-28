"No es futbol": La demoledora frase de la leyenda alemana Rudi Völler contra el estilo de Argentina

El director deportivo de la Federación Alemana de Futbol (DFB), Rudi Völler, ha desatado una intensa controversia internacional tras arremeter abiertamente contra el estilo de juego de la Selección de Argentina.

Durante su intervención en el Congreso Internacional de la Asociación de Entrenadores de Futbol Alemanes (BDFL), celebrado en la ciudad de Mainz, el legendario exfutbolista criticó con dureza los elogios que ha recibido el conjunto sudamericano tras su participación en la Copa del Mundo.

Sus declaraciones fueron tajantes al rechazar la propuesta táctica de la albiceleste como un modelo a seguir dentro del desarrollo del balompié europeo contemporáneo.

Las crudas frases de Rudi Völler contra la albiceleste

La ponencia del directivo alemán ante cientos de directores técnicos de la región dejó claras posturas de rechazo hacia el esquema de juego del conjunto dirigido por Lionel Scaloni:

Sobre el modelo táctico global: "No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el futbol".

"No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el futbol". Respecto a los elogios internacionales: "Realmente no entiendo todos los elogios que recibieron de tanta gente. Eso fue demasiado agresivo y a veces antideportivo".

"Realmente no entiendo todos los elogios que recibieron de tanta gente. Eso fue demasiado agresivo y a veces antideportivo". Cuestionando la solidez defensiva: "Muchos han puesto a los argentinos como ejemplo de buena defensa. Me parece un mal ejemplo... Me parece una discusión un tanto hipócrita".

España e Inglaterra: Los verdaderos modelos del futbol moderno

Völler concluyó su intervención afirmando con firmeza que la Selección de Alemania no debe intentar imitar bajo ninguna circunstancia esa agresiva propuesta. En su lugar, el directivo señaló que los verdaderos espejos de excelencia en el futbol moderno son escuadras como España o Inglaterra.

A su juicio, estas potencias de la UEFA demuestran que es completamente posible consolidar un sistema defensivo exitoso y de alta competencia sin la necesidad de renunciar a la limpieza, al espíritu deportivo y al juego estético. Sus palabras han abierto un acalorado debate global en redes sociales y medios deportivos sobre los límites de la intensidad, la estrategia y el reglamento en la cancha.