España termina su preparación en Puebla con autoridad y la mirada puesta en el Mundial 2026

En territorio mexicano, la Selección de España cerró con nota alta su ciclo de amistosos internacionales. En una noche que celebró al futbol, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso con un contundente 3-1 a Perú, en el último ensayo antes del debut oficial en el Mundial 2026.

El partido fue un reflejo de la solidez que busca el combinado nacional campeón del mundo de Sudáfrica 2010. Apenas transcurridos dos minutos, Mikel Oyarzabal —quien se consolidó como el jugador más destacado del encuentro— rompió el cero con un remate magistral. La dinámica ofensiva de La Roja no cesó, y Pedri, tras una jugada colectiva que recordó los mejores momentos de los astros del Barcelona, amplió la ventaja antes de irse al descanso. Ya en la segunda parte, un infortunado autogol del portero Pedro Gallese sentenció el 3-0, aunque Perú logró descontar mediante Jairo Vélez para cerrar el marcador definitivo.

España no tuvo mayor problema para llevarse la victoria. Reuters

Para la prensa española, el resultado fue secundario ante la gran noticia del día: España abandona suelo poblano sin ningún nuevo lesionado. En un contexto en el que la preparación física es vital para las altas exigencias de la Copa del Mundo más ambiciosa de la historia, evitar contratiempos médicos era la principal obsesión del estratega De la Fuente. Con las ausencias conocidas de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes se recuperan favorablemente de sus dolencias, el cuerpo técnico de La Roja respira aliviado al contar con un bloque sano y en ritmo competitivo.

El silbante mexicano Fernando Hernández impartió justicia en el Cuauhtémoc. Reuters

Ahora, la Selección Española pone rumbo a su debut frente a Cabo Verde el próximo 15 de junio, en Atlanta. Por lo pronto, la sensación es de optimismo absoluto a juzgar por los resultados y sobre todo por la calidad en el toque de pelota de España, que se dio tiempo para probar variantes para mantener el control del balón y, sobre todo, llegar a la cita mundialista con la confianza intacta de un equipo que aspira a conquistar el título.