Barcelona no comprará a Rashford, ¿Qué pasará con el inglés?

Los movimientos de cara a la siguiente temporada en el Barcelona ya están en marcha. El club culé ha cerrado con éxito la incorporación de Anthony Gordon, un fichaje que refuerza el ataque con velocidad y desborde por las bandas.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en la planificación deportiva: Marcus Rashford no continuará en el equipo y el Barcelona ha decidido no ejecutar su compra definitiva tras el periodo de cesión.

Marcus Rashford retomó su nivel con el Barcelona. Reuters

Esta baja representa un ajuste en los planes de Hansi Flick, quien busca perfilar una plantilla más equilibrada y con mejor rendimiento colectivo de cara a los retos de LaLiga y la Champions League.

Rashford no continuará en el Barcelona

Marcus Rashford llegó al Barcelona con altas expectativas tras su etapa en el Manchester United, donde demostró ser un goleador nato y un jugador desequilibrante.

El club blaugrana apostó por él para sumar experiencia y calidad en ataque, pero la operación no ha cuajado como se esperaba. De acuerdo a Marca, las negociaciones para una posible compra definitiva se han roto definitivamente.

El inglés disputó un número limitado de partidos, alternando titularidades con suplencias. A pesar de mostrar destellos de su calidad, su adaptación al estilo de juego del equipo y su contribución regular no convencieron al cuerpo técnico.

El Barcelona priorizará ahora otras opciones en el mercado para reforzar la delantera. Esta decisión permite al club liberar masa salarial y enfocarse en perfiles más compatibles con el proyecto deportivo actual, evitando un desembolso importante por un jugador que no ha terminado de explotar en el Camp Nou.

Marcus Rashford ha expresado su deseo de seguir en el Barcelona REUTERS

Rashford no convenció a Hansi Flick

Rashford tuvo algunos partidos destacados, especialmente en encuentros de Copa y en ciertas salidas donde su velocidad generó peligro. En esos momentos dejó detalles de su clase: desmarques, disparos potentes y alguna asistencia clave que ilusionó a la afición.

Sin embargo, Hansi Flick no vio en él al jugador consistente y comprometido tácticamente que necesita su sistema. El técnico alemán valora mucho la intensidad en presión alta, el trabajo sin balón y la regularidad, aspectos en los que Rashford mostró altibajos importantes durante su etapa en el Barcelona.

¿Cuál será el futuro de Rashford?

Con la puerta del Barcelona cerrada, Rashford deberá buscar un nuevo destino. Su nombre ya suena en varios clubes de la Premier League, aunque de primera se prevé que regrese al Manchester United, y también ligas como la Serie A o la Bundesliga, tendrían en la mira al delantero inglés.