Ésta es la razón por la que Keylor Navas ha rechazado la oferta de los Pumas

Pumas sabe que tiene un tesoro en la portería y trata de conservarlo, aunque esa misma alhaja de pronto se niegue a seguir.

Sucedió ya el primer acercamiento de la directiva para que Keylor Navas, su gran portero internacional y que se ha quedado con los corazones de los fanáticos, firme una renovación de contrato.

El problema es que Navas empieza a jugar con tal destreza como lo hace en el arco ahora en la mesa de negociación y ha negado con la cabeza a la primera oferta que le han puesto los directivos del equipo.

¿Qué es lo que quiere Keylor Navas de los Pumas?

El problema no es de origen, sino paradójicamente del buen rendimiento que ha tenido. Cuando Pumas apretó a Newell's Old Boys para que vendieran a Navas, sabía que se llevaba un portero de talla mundial.

El 24 de julio de 2025, Keylor Navas fue anunciado como portero de Pumas. Mexsport

Pagaron por él apenas nada para las cifras actuales del futbol mundial, 1 millón de dólares y cedieron en cuanto al sueldo, que es de los más altos de la Liga MX, tal vez en la lista de los tres mejores: 2 millones 800 mil pesos al mes.

Después de un año de buenos juegos, en Pumas, que pensaron es buena idea fichar a plazos cortos, se han dado cuenta que tienen seguridad en la portería, ¿pero hasta cuando?

Navas roza ya los 40 años y en Pumas le pusieron un contrato por otro año, a lo que el arquero se negó por querer uno a dos años.

Pumas, en problemas

Y es que en las oficinas de Pumas se quiebran la cabeza por tomar la mejor decisión. Se cuestionan si es buena idea firmar a un jugador con un sueldo tan alto por dos años seguidos, cuando su rendimiento puede flaquear en cualquier momento.

Los Pumas necesitan de Navas para seguir avanzando. Mexsport

Por eso, tratarán de convencerlo de que vale más el proyecto y que pudiera haber otro año extra si es que se logra el título en los próximos 12 meses. Navas, no obstante, es un hueso duro de roer y se niega, sabiendo que tiene otros pretendientes como en la MLS o en Europa que, aunque no con el mismo sueldo, le pueden dar lo que pretende de tiempo.

Al final, Pumas sabe que es su jugador mediático y el que conecta con la afición, por lo tanto es difícil que lo dejen escapar.