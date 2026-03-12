¿Keylor Navas al América? El portero quedaría libre si no renueva con Pumas

El mercado de fichajes de la Liga MX podría estallar con un movimiento de proporciones épicas de cara al torneo Apertura 2026. El América enfrenta una crisis inesperada en su portería que lo obligó a activar los radares en busca de un refuerzo de jerarquía internacional. En ese escenario, el nombre de un viejo conocido del futbol mexicano y mundial emergió con fuerza: Keylor Navas. El histórico guardameta costarricense no ha renovado con los Pumas de la UNAM y su futuro podría estar, paradójicamente, vistiendo la camiseta del acérrimo rival.

Keylor Navas atajando el balón. Mexsport

La necesidad del América es urgente y real. La grave lesión marginó a Luis Ángel Malagón de las canchas por prácticamente todo lo que resta del año 2026 dejó un hueco enorme en el once titular de André Jardine, justo cuando el equipo busca consolidar su hegemonía en el circuito local y competir en torneos internacionales. La directiva azulcrema, encabezada por Santiago Baños, sabe que para defender el arco de las Águilas no basta con un parche; se requiere un hombre probado, un líder bajo los tres postes, y Navas encaja perfectamente en ese perfil.

LA INCERTIDUMBRE EN EL PEDREGAL: KEYLOR NAVAS SERÍA JUGADOR LIBRE

La clave que alimenta este rumor bomba es la situación contractual de Keylor Navas con Pumas. El exportero del Real Madrid y PSG está a días de concluir su vínculo con la escuadra del Pedregal. A pesar del deseo de la afición universitaria por retener a su figura, las negociaciones para una supuesta renovación se enfriaron notablemente en las últimas semanas y parece que no prosperaron. El tiempo transcurrió sin novedades positivas, lo que sugiere que la etapa del tico en Ciudad Universitaria llegó a su fin.

Keylor Navas de rodillas y con los brazos en alto. Mexsport

Al no firmar una extensión de contrato, Keylor Navas se convertirá automáticamente en jugador libre para el próximo semestre. Esta condición lo vuelve una pieza sumamente atractiva para cualquier club, pues no tendrían que pagar una cifra de transferencia a Pumas, limitándose únicamente a negociar el salario del futbolista. Para el América, esta es una oportunidad de oro que no pueden dejar pasar, considerando que Malagón requerirá una larga rehabilitación. Navas, con su vasta experiencia y vigencia física, representaría un salto de calidad inmediato y un fichaje de auténtico lujo para encarar el Apertura 2026.

AMÉRICA Y SU VÍNCULO CON EL REAL MADRID

Aunque hasta el momento no existe un reporte oficial sobre un acercamiento formal o una oferta concreta entre la directiva del América y el entorno de Keylor Navas, la simple posibilidad desató una ola de especulaciones y emoción en las redes sociales. La afición azulcrema comenzó a ilusionarse con la llegada del ‘Halcón’, la idea de ver a un tricampeón de la Champions League defendiendo el arco de Coapa es un sueño que muchos desean ver cumplido.

Keylor Navas esperando el balón. Mexsport

De concretarse este movimiento, se reactivaría una histórica pero intermitente conexión entre el América y el Real Madrid. El conjunto de Coapa tiene un historial de nutrirse de figuras con pasado merengue. Ejemplos icónicos como Hugo Sánchez, quien dejó Madrid para volar con las Águilas, o técnicos de la talla de Leo Beenhakker y Santiago Solari, son recordados por sus etapas en ambas instituciones. Keylor Navas, quien alcanzó la gloria máxima en el Santiago Bernabéu, podría ser el siguiente nombre de oro en unirse a esta selecta lista, cambiando los colores azul y oro por el azulcrema.