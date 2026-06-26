¡Leagues Cup 2026 y Lionel Messi completamente GRATIS por Imagen Televisión!

El futbol regresa por todo lo alto a Imagen Televisión (Canal 3.1) con la transmisión en televisión abierta y sin costo de tres de los torneos más esperados del verano: el Juego de Estrellas de la MLS vs Liga MX, la Campeones Cup y la Leagues Cup 2026. Con Enrique Noriega como la nueva cara de las narraciones, la televisora llevará a millones de hogares la máxima emoción del balompié norteamericano.

El gran protagonista será la Leagues Cup 2026, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre con 36 clubes (18 de México y 18 de Estados Unidos). Imagen Televisión transmitirá en vivo 16 partidos clave, incluyendo los cuartos de final, semifinales y la gran final. Este año marcará un hito histórico, ya que por primera vez el torneo tendrá sedes en territorio nacional: el Estadio Banorte, el Estadio Universitario y el Estadio Nemesio Diez, que albergará dos encuentros.

En entrevista, Enrique Noriega destacó que, aunque jugar solo cuatro partidos en México deja una desventaja deportiva por los viajes para los clubes de la Liga MX, ve un torneo sumamente parejo.

La liga mexicana tiene una ventaja deportiva en esta edición; veo fuertes a Cruz Azul, actual campeón, y a las Chivas de Gabriel Milito", señaló.

Respecto al ajetreo que vivirán las plantillas mexicanas cruzando la frontera constantemente, el cronista reconoció que la falta de equidad en las sedes pasa factura:

Siento que deberían dividir las sedes de manera equitativa... Cuatro partidos en territorio nacional yo creo que debería ser de manera equitativa... Sin embargo, es un buen paso. Entiendo también la cercanía que se busca generar con el mercado americano, pero pues es una desventaja deportiva por el ajetreo, los aviones, los hoteles y los largos desplazamientos", argumentó Noriega sobre las complejidades logísticas.

Otro de los grandes atractivos de la cobertura será la presencia del astro argentino Lionel Messi en la Campeones Cup, un torneo que Noriega visualiza con altas expectativas debido al nivel que arrastra la estrella del Inter Miami:

Está haciendo al momento una Copa del Mundo extraordinaria, está siendo el máximo anotador, lo veo bien. Espero que pueda jugar, que pueda rendir al máximo también, porque si él está bien, pues el espectáculo y la competición toman un mayor prestigio", puntualizó el narrador.

Además del torneo binacional, la pantalla de Imagen TV vibrará el 29 de julio con el Juego de Estrellas en Charlotte, y cerrará con broche de oro el 16 de septiembre con la Campeones Cup, donde el Inter Miami de Lionel Messi se medirá al monarca mexicano (Cruz Azul o Toluca). Noriega concluyó invitando a la afición a seguir la cobertura:

Es una extraordinaria noticia que el futbol vuelva a Imagen; será una fiesta espectacular".