Sancionan a José Mourinho tras bronca ante el Porto: ¿Cuántos partidos se pierde?

¡Arde Portugal! La Federación Portuguesa de Fútbol no se tentó el corazón y aplicó mano dura contra José Mourinho. El técnico del Benfica recibió una sanción combinada y una multa económica tras los incidentes violentos en el empate ante el FC Porto, donde los insultos de "traidor" y las patadas al balón se robaron el protagonismo.

El Consejo de Disciplina dictó sentencia: 'The Special One' enfrentará un partido de suspensión por su expulsión directa tras patear un esférico a la grada durante el festejo del gol de Leandro Barreiro. Sin embargo, lo más pesado son los 11 días adicionales de inhabilitación por su fuerte cruce verbal con Lucho González, auxiliar de los Dragones.

Benfica apelará la sanción

El Benfica no se quedó de brazos cruzados. A través de un comunicado oficial, las Águilas calificaron el castigo como "desproporcionado" y denunciaron una cacería de brujas contra su estratega. El club lisboeta confirmó que apelará formalmente, argumentando que 'Mou' solo respondió a las constantes provocaciones del banquillo rival.

Este nuevo episodio polémico reafirma que, aunque pasen los años, Mourinho sigue siendo el centro del huracán en cada edición de “O Clássico”, elevando la temperatura de una de las rivalidades más intensas del mundo.