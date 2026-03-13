El Liverpool revive su historia con camiseta retro de la temporada 1995/96

El Liverpool FC celebra su legado y la pasión de sus aficionados con el lanzamiento de una nueva camiseta retro. Presentada por Adidas como parte de la colección Bringback, la prenda revive el emblemático diseño visitante de la temporada 1995/96, con una icónica combinación de colores verde y blanca.

Más que una camiseta, esta edición especial es un puente entre generaciones, evocando un periodo dorado en la historia de los “Reds”, cuando figuras legendarias dejaron su marca en el club y en la memoria de los aficionados.

Estilo retro con detalles históricos

La equipación incluye elementos clásicos que destacan la fidelidad al diseño original:

Escudo histórico del Liverpool

Patrocinio de Carlsberg

Logotipo de adidas en estilo EQT

La colección forma parte de una campaña más amplia que también incluye artículos deportivos y de entrenamiento inspirados en los archivos históricos del club, reforzando el vínculo entre pasado y presente.

Leyendas y jugadores actuales se unen al lanzamiento

Para conmemorar la camiseta, tanto leyendas históricas como futbolistas actuales de los equipos masculino y femenino participaron en la presentación. Esta acción conecta el legado del Liverpool con la actualidad, mostrando la universalidad de la nostalgia y el orgullo de los aficionados por su club.

La colección retro, incluyendo la camiseta verde y blanca, ya está disponible para los seguidores que quieran sumar esta pieza a su guardarropa futbolístico. Cada camiseta representa un símbolo de identidad y pasión, consolidando la conexión emocional de los hinchas con los momentos icónicos del Liverpool.