Simeone respalda a Julián Álvarez y descarta dudas sobre su futuro en Atlético de Madrid

En la rueda de prensa previa al partido liguero contra Getafe, el entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendió públicamente a Julián Álvarez, asegurando que las declaraciones del delantero fueron “correctas” y subrayando que “está dando un montón” al equipo esta temporada.

Con este respaldo, Simeone busca acallar los rumores sobre el futuro del jugador en el Atlético de Madrid, dejando claro que su rendimiento y actitud no están en duda, a pesar de la atención mediática en torno a su continuidad.

Crítica a la cobertura mediática

El técnico argentino mostró cierto enfado con la prensa por enfocarse demasiado en cuestiones extra‑deportivas, en lugar de destacar los logros del equipo. En su opinión, estas especulaciones distraen de los resultados recientes del club, incluyendo victorias importantes como el 5‑2 ante el Tottenham Hotspur en la UEFA Champions League.

Simeone destaca el rendimiento del plantel

Además de respaldar a Álvarez, Simeone valoró la madurez y versatilidad de jugadores como Marcos Llorente, elogió la evolución de jóvenes promesas y confirmó que espera la pronta recuperación de jugadores lesionados. Según el entrenador, el equipo está rindiendo bien y cumpliendo con las expectativas en la parte crucial de la temporada.

Con su mensaje, Simeone buscó tranquilizar a la afición y a los medios, enfatizando que lo esencial es el compromiso de Álvarez y de todos los integrantes del equipo para mantener al Atlético competitivo en todas las competiciones.