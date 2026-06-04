Erik Portillo hace historia para México con plata en salto de altura de la Liga Diamante de Roma

El mexicano Erik Portillo escribió una página inédita para el atletismo nacional al conquistar la medalla de plata en la prueba de salto de altura de la Liga Diamante de Roma, donde superó los 2.23 metros para subir al podio de uno de los circuitos más prestigiosos del mundo.

Portillo se convirtió en el primer hombre mexicano en obtener una medalla en la Liga Diamante. Además, fue el primer representante del país en alcanzar el podio desde que Laura Galván consiguió la plata en 2023.

El atleta originario de Chihuahua construyó su actuación con una competencia sólida y sin margen para el error. Superó la varilla en sus primeros intentos a 2.16 metros, 2.20 y 2.23, lo que le permitió mantenerse entre los protagonistas durante toda la prueba.

La victoria quedó en manos del italiano Matteo Sioli, quien registró 2.28 metros ante el público local. El jamaicano Romaine Beckford completó el podio al compartir la misma altura que Portillo, aunque quedó detrás del mexicano por criterio de intentos.

Resultados del salto de altura en Roma:

Matteo Sioli (Italia), 2.28 metros Erik Portillo (México), 2.23 metros Romaine Beckford (Jamaica), 2.23 metros

El resultado refuerza el crecimiento internacional de Portillo, quien ya había dado muestras de su potencial al convertirse en subcampeón mundial bajo techo. Ahora suma una de las actuaciones más importantes de su carrera en una competencia que reúne a varios de los mejores especialistas del planeta.

¿Qué es la Liga Diamante?

La Liga Diamante representa el máximo circuito anual del atletismo fuera de los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos. El podio conseguido por Portillo coloca su nombre junto a un reducido grupo de atletas mexicanos que han logrado destacar en escenarios reservados para la élite mundial.

A sus 26 años, el chihuahuense atraviesa el mejor momento de su trayectoria. La plata en Roma fortalece su posición entre los principales exponentes del salto de altura y confirma su presencia como una de las cartas más competitivas de México rumbo a los grandes compromisos internacionales de la temporada.