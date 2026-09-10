Erik Lira hizo fiesta de despedida y rompió contrato de renta creyendo que se iría al Mónaco

Erik Lira tuvo su momento de ocio, en esos días que se fueron haciendo largos cuando estaba próximo a irse a Francia para jugar con el Mónaco. Fue tal el arrebato de emoción que echó la casa por la ventana.

Cuando hasta Cruz Azul pensaba que el trato estaba hecho, le dio días de asueto a Erik Lira, quien aprovechó para hacer un par de fiestas de despedida. A finales de agosto, las personas cercanas al círculo familiar del jugador asistieron a la casa en la que vivía para festejar el pase al Mónaco entre canciones y abrazos para despedirlo, seguros de que lo verían partir.

Incluso, Lira deshizo el contrato de renta que tenía de la casa y empezó a sacar sus cosas para comenzar una nueva vida en Europa. El giro del destino fue inesperado y hasta cierto punto cruel. Luego de haber pasado la fiebre por la noticia de su traspaso al Mónaco, el último día de contrataciones se agotó el tiempo sin que el equipo francés pudiera abrir el espacio de extranjero que requería para darle acceso a Lira. La fiesta y el ruido se apagaron.

SE RECUPERÓ DE ÁNIMO

Contrariado por la noticia, cuentan los personajes cercanos a Lira, que el jugador estaba abatido, pero que sabía bien sobre el tema y la posibilidad de que no sucediera el pase. Por eso la pesadumbre le duró un par de días.

En Cruz Azul Lira es considerado un infaltable. Mexsport

Lira aseguró que para enero se irá a Europa y su primera opción sigue siendo el Mónaco, equipo al que él también deseaba llegar y el propio entrenador Filipe Luis ahondó sobre contratar al mexicano. De hecho, el cuerpo técnico de Cruz Azul le recomendó tomar la semana entera de descanso, pero Lira, quien volvió a conseguir el contrato de la casa que rentaba, se puso a disposición del técnico Joel Huiqui para jugar ante Santos.

Ahora, con la energía recargada, está en condiciones plenas de ser titular ante el América y dejar atrás el trago amargo de su pase fallido para regresar con fuerza en la liga y recuperar el sueño de ir al extranjero.