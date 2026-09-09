Cruz Azul le dedica emotiva carta a Rubén Omar Romano tras superar el cáncer

Rubén Omar Romano volvió a recibir una muestra de cariño de Cruz Azul, club con el que vivió algunos de los capítulos más importantes de su carrera como entrenador. Esta vez, el motivo fue especial: el argentino naturalizado mexicano concluyó con éxito su tratamiento contra el cáncer de próstata.

El pasado 4 de septiembre, Romano cerró una etapa de 35 días de tratamiento después de que una alteración detectada en uno de sus estudios médicos derivara en el diagnóstico de la enfermedad. El técnico compartió el momento junto a su esposa, Paola Velasco, y otros integrantes de su familia.

A través de sus redes sociales, Romano publicó imágenes del momento en el que tocó la tradicional campana del hospital, un acto que simboliza para muchos pacientes oncológicos el final de una etapa de tratamiento y el inicio de una nueva batalla, ahora enfocada en la recuperación.

La noticia no pasó desapercibida para Cruz Azul. El conjunto cementero dedicó un mensaje especial a quien fuera su entrenador y reconoció públicamente la fortaleza que mostró durante este proceso.

“Haber superado el cáncer es la mejor noticia. Que tu ejemplo y voz sean testimonio en la lucha contra el cáncer. Toda la Nación Azul te manda un fuerte abrazo, Rubén Omar”, escribió el club, acompañado de una imagen del estratega.

Rubén Omar Romano y otra batalla lejos de las canchas

La lucha contra el cáncer representa uno de los episodios más difíciles que Romano ha enfrentado en su vida, pero no es la primera vez que el exentrenador de Cruz Azul atraviesa una situación límite fuera de una cancha.

El 19 de julio de 2005, cuando dirigía a La Máquina, Romano fue secuestrado después de salir de las instalaciones de La Noria. Un grupo de hombres armados interceptó al entrenador y lo mantuvo privado de la libertad durante 65 días.

Rubén Omar Romano ha tenido un paso significativo en la Liga MX. Mexsport.

Años después, el propio técnico contó detalles de aquel cautiverio, en el que permaneció con los ojos vendados y atado de manos y pies, además de soportar una intensa presión psicológica. Su pesadilla terminó el 21 de septiembre, cuando elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron un operativo en una casa de seguridad en Iztapalapa y consiguieron rescatarlo.

Lo más sorprendente llegó apenas tres días después. El 24 de septiembre, Romano regresó al banquillo de Cruz Azul para dirigir frente a Dorados en el Estadio Azul. El encuentro terminó 2-2.

En aquella ocasión, el entrenador explicó que durante los 65 días de cautiverio se aferró a dos objetivos: volver a encontrarse con su familia y regresar a una cancha para dirigir. Dos décadas después, Romano vuelve a enfrentar una batalla personal y nuevamente encuentra en su familia y en el futbol un motivo para seguir adelante.