Gonzalo Piovi fue la piñata en el cumpleaños de sus hijas con temática de Cruz Azul

El amor por Cruz Azul ya no es exclusivo de Gonzalo Piovi. El cariño que el defensa argentino ha construido por La Máquina desde su llegada se ha trasladado a su familia y, especialmente, a sus hijas Fran y Jazmín, quienes volvieron a demostrar su pasión por el equipo.

Las pequeñas, de ocho y seis años, respectivamente, decidieron festejar su cumpleaños con temática celeste por segundo año consecutivo. Entre decoraciones, regalos y detalles alusivos al conjunto cementero, las hijas del futbolista vivieron una celebración en la que Cruz Azul fue el gran protagonista.

Piovi está cerca de cumplir tres años como jugador de La Máquina. El argentino arribó en diciembre de 2023, como parte del proyecto encabezado por Iván Alonso y Martín Anselmi, y desde entonces se ha consolidado como uno de los elementos más importantes del plantel. Ya superó los 100 partidos con el club y su buen momento dentro de la cancha también ha generado un vínculo especial entre su familia y la afición cementera.

Fran y Jazmín incluso tienen entre sus personajes favoritos a Blue y Costalito, las mascotas de Cruz Azul, por lo que no podían faltar en una fiesta completamente identificada con los colores del equipo.

Pero el detalle que se robó las miradas fue la piñata. En una divertida referencia al propio jugador, las pequeñas decidieron que el protagonista para romper a palazos fuera nada menos que ¡Piovi! Así, el defensa argentino terminó convertido en piñata durante el festejo de sus hijas.

Piovi fue la piñata en el festejo de sus hijas @carulinnna

Los invitados tampoco se fueron con las manos vacías. Como recuerdo, recibieron mochilas de Cruz Azul y, en su interior, una estuchera de Costalito con crayones y una libreta también personalizada con motivos del equipo.

Una celebración familiar que dejó claro que, en casa de los Piovi, el sentimiento por La Máquina ya se vive como una tradición.