¿Malagón reaparecerá ante Cruz Azul?: América se prepara para el Clásico Joven

Trabajando al parejo de sus compañeros, Luis Ángel Malagón se prepara de cara al compromiso entre América y Cruz Azul a disputarse este sábado 12 de septiembre en la cancha del Estadio Banorte; Guillermo Almada podría sorprender al incluirlo dentro de la convocatoria para el Clásico Joven.

El 10 de marzo de 2026 se encuentra en el recuerdo del portero mexicano, quien durante un compromiso de Concachampions ante Philadelphia Union sufrió la lesión que lo alejó de la Copa del Mundo con México, misma que le permitió a Tala Rangel ser el titular inamovible en el arco nacional.

Una vez cumplido su proceso de rehabilitación, Luis Ángel Malagón comenzó a realizar trabajos diferenciados del grupo azulcrema, buscando recuperar la fuerza perdida durante este periodo en donde el cancerbero aseguró que “aprendió de nuevo a caminar”.

Cinco meses después de la lesión, el cancerbero–también conocido como el ‘Señor de la noche’- reapareció con el América sub 21 durante el compromiso en el que las Águilas cayeron 0-2 frente al Atlético San Luis en la Cancha 2 de las Instalaciones de Coapa.

Además del duelo ante los potosinos, Luis Ángel Malagón contó con dos partidos más con el cuadro sub 21, disputando los compromisos ante Puebla (1-1) y Xolos (3-3), recibiendo gol en cada uno de los tres partidos desde su reaparición y buscando regresar a una convocatoria tras las primeras fechas del Apertura 2026 y la participación de los de Guillermo Almada en la Leagues Cup 2026.

En este inicio de semana, misma en la que América se prepara para medirse ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte, Malagón fue el gran protagonista al hacerse presente con el resto del plantel durante el entrenamiento, acercándose aún más a su posible reaparición en un partido de Liga MX luego de 6 meses de espera.

Será hasta horas antes del Clásico Joven cuando se confirme si Luis Ángel Malagón será parte de la convocatoria o mantendrá preparando su regreso para un calendario en el que se avecina el Clásico Nacional ante Chivas.

BFG