Deco sobre el caso Julián Álvarez: "El Barca ha hecho las cosas bien"

La posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona se convirtió en la novela más intensa del último mercado de pases.

Durante semanas, el interés del club catalán por el delantero argentino del Atlético de Madrid monopolizó portadas, generó cruces institucionales y alimentó todo tipo de especulaciones, hasta que la operación se diluyó sin concretarse.

Diego Pablo Simeone espera que Julián Álvarez aprenda del fichaje frustrado con el Barcelona Reuters

Por fin, Deco, director deportivo del Barcelona, rompió el silencio sobre el tema del argentino. En una entrevista concedida a El Món a RAC1, el dirigente dejó claro que el club actuó con transparencia y negó cualquier tipo de presión sobre el jugador para que realizara declaraciones públicas.

Hemos hecho las cosas bien. Hicimos una oferta, no hubo contestación. Luego ya todo se ha hablado en la prensa. No han querido vender al jugador, ya está. La realidad es esta”, afirmó.

Hubo mucho ruido y cosas que se manejaron de forma diferente, sin embargo, Deco insistió en que el Barcelona nunca empujó a Álvarez a forzar su salida.

Nosotros no le pedimos al jugador que dijera en el Mundial que quería dejar el Atlético ”, subrayó.

También explicó que la propuesta formal ascendió a 100 millones de euros a pagar en tres temporadas y que los contactos con el Atlético se mantuvieron siempre “de forma respetuosa”. “Con Julián hemos intentado fichar a un jugador y no ha salido. Nada más. Pero no hemos hecho nada malo”, cerró el portugués.

Barcelona volverá a insistir por Julián Álvarez en diciembre

De acuerdo con reportes desde España, el Barcelona no da por cerrada la operación y planea regresar a la carga por el delantero argentino en la ventana de invierno.

Según información de medios catalanes, el club mantiene a Álvarez como objetivo prioritario y estaría dispuesto a presentar una oferta más contundente a partir del 1 de enero, aprovechando un margen financiero que se estima entre 65 y 70 millones de euros en el fair play.

La intención de los azulgrana es retomar las negociaciones con el Atlético de Madrid en un escenario que consideran más favorable.

Dentro del club blaugrana existe el compromiso de volver a intentarlo con decisión, convencidos de que el perfil del argentino sigue siendo ideal para el proyecto de Hansi Flick a medio y largo plazo.