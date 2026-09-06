Joel Huiqui: Así vivió la semana Erik Lira tras frustrarse su fichaje a Europa

La semana de Erik Lira estuvo lejos de ser sencilla. Después de que se frustrara su fichaje con el Mónaco, en Cruz Azul entendieron que el mediocampista necesitaba unos días para asimilar la situación, estar con su familia y reorganizarse antes de volver de lleno a la actividad con el equipo.

Joel Huiqui, técnico de La Máquina, explicó que decidieron darle espacio al seleccionado mexicano luego de que la transferencia no pudiera concretarse, pero aseguró que encontró en el futbolista toda la disposición para continuar con el proyecto celeste.

Erik lira podría jugar en contra de Santos Laguna Cruz Azul FC

“Una vez que no se definió la transferencia, decidimos darle un poco de descanso. Tuvo un par de días en donde se reorganizó con la familia e intentó resolver situaciones dentro de su mismo entorno. Entrenó hace un par de días y ayer tuve una charla con él para preguntarle cómo se sentía", mencionó en primera instancia.

Él manifiesta que está completamente comprometido con el proyecto. Desgraciadamente no se dio su transferencia, pero tiene toda la disposición para poder ser parte del plantel y está esperando lo que viene”, explicó.

El regreso de Lira a la cancha también tuvo un componente especial. El respaldo de la afición cementera, que lo ovacionó durante su aparición, fue un gesto que, de acuerdo con Huiqui, pudo ser importante para el jugador después del golpe que significó quedarse sin su oportunidad de emigrar a Europa.

“Hoy creo que sintió el respaldo de la gente. Escuché que la gente lo ovaciona y creo que se debe sentir contento por eso. Dentro del plantel estamos felices de tenerlo; es un gran baluarte para nosotros por lo que da dentro y fuera del campo”, señaló.

Con el capítulo europeo cerrado por el momento, Lira tendrá que cambiar el chip y volver a enfocarse en Cruz Azul. El respaldo recibido en su regreso puede ser el primer paso para dejar atrás la frustración y demostrar dentro de la cancha que sigue siendo una pieza importante para La Máquina.

¿Cuál es el siguiente partido de Cruz Azul?

Ahora con Lira ya concentrado, el Cruz Azul encara una semana importante, ya que para la jornada 9 será el Clásico Joven.

La Máquina será local cuando reciba en el Estadio Azteca al América en uno de los partidos más importantes de la temporada para los Celestes.