¿Se enfría el traspaso de Erik Lira a Europa?: Cruz Azul fija su postura

El nombre de Erik Lira se mantiene en la órbita de Europa, buscando ser traspasado y cerrar su etapa como capitán de Cruz Azul luego de 10 torneos vistiendo la playera del actual campeón de la Liga MX, mismo que busca un título más este fin de semana; ante la posibilidad sobre su salida, La Máquina fija su postura desde la voz de Joel Huiqui.

Erik Lira arrancó su etapa como futbolista profesional con Pumas, equipo del que salió durante dos años para vestir los colores de Necaxa, volver a Ciudad Universitaria y dejar la escuadra Auriazul luego de 3 torneos, para ser una de las grandes apuestas de Cruz Azul de cara al ya lejano Clausura 2022.

Este Apertura 2026, Erik Lira suma 10 torneos defendiendo la playera de Cruz Azul. Mexsport

A partir de su llegada al conjunto cementero, Lira se apoderó de un sitio en la mitad de la cancha, disputando 145 partidos de Fase Regular (hasta la Jornada 2 del Apertura 2026) y 25 más de Liguilla, sumando un total de 170 compromisos.

Con 11,468 minutos jugados en Fase Regular y 1,899 más en Liguilla, Erik Lira suma un total de 13,367 vistiendo la playera de Cruz Azul en la Liga MX, promediando 78.62 minutos por juego que lo convierten en un bastión para el diez veces campeón del futbol mexicano.

Ante la posibilidad de salir de La Noria rumbo al futbol europeo, Joel Huiqui aseguró que –a pesar de no vivir su mejor momento- el mediocampista mexicano de 26 años se mantiene con la ilusión de marcharse al Viejo Continente, posibilidad a la que Cruz Azul no le cierra la puerta:

Él sigue insistiendo y yo creo que todavía se tiene el sueño de que vaya a Europa y esperemos que se cumpla, pero lo único que podría decir de Erik es que él representa lo que es Cruz Azul, una institución con tantos valores y creo que hoy es el jugador que refleja lo que es Cruz Azul”.

Sondeo de Monterrey por Erik Lira se quedará en eso

Un jugoso contrato es el que habría sido puesto sobre la mesa de Erik Lira para cambiar los colores de Cruz Azul y vivir su cuarta experiencia en un equipo de Liga MX para llegar a Rayados de Monterrey, sin embargo, el conjunto capitalino no le hizo fácil la tarea a los de la Sultana del Norte, quienes para hacerse de los servicios del 6 de La Máquina debería pagar 20 Millones de Dólares.

En una operación que fácilmente superaría el récord de lo pagado por un club de Liga MX hacia otro del propio futbol mexicano, Rayados de Monterrey optó por bajarse de la contienda y cederle la oportunidad a Erik Lira de probar lo que representan las mieles de Europa, por lo que, de mantenerse en México, vestirá los colores con los que ya conquistó el Clausura 2026 y la Concachampions 2025, además de una nueva Final en el camino.

Erik Lira con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Reuters

BFG