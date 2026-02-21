Doha 2026: Carlos Alcaraz arrasa a Fils por su título 26 y extiende racha invicta este año

Carlos Alcaraz se confirma como el fenómeno español del tenis mundial. El murciano añadió otro capítulo dorado a su trayectoria al proclamarse campeón del Qatar ExxonMobil Open 2026 en Doha este sábado 21 de febrero. En una final dominante, el número 1 del mundo aplastó al francés Arthur Fils por 6-2, 6-1 en apenas 50 minutos, sellando su título 26 de la ATP a los 22 años y manteniendo un récord perfecto de 12-0 en la temporada.

Este triunfo marca el título más reciente de Alcaraz, apenas 20 días después de completar el Career Grand Slam al ganar el Australian Open 2026, donde derrotó a Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), convirtiéndose en el tenista más joven en lograrlo a los 22 años y 272 días. En Doha, demostró su versatilidad en canchas duras al aire libre, donde acumula un impresionante 30-0 desde abril pasado y ha ganado nueve de sus últimos 13 torneos.

El camino al título fue impecable: solo cedió un set en todo el certamen. En primera ronda, venció a Arthur Rinderknech (6-4, 7-6(5)); en segunda, a Valentin Royer (6-2, 7-5); en cuartos, a Karen Khachanov (6-7(3), 6-4, 6-3); y en semifinales, destronó al campeón defensor Andrey Rublev (7-6(3), 6-4).

La final contra Fils, quien venía de una semana sólida, fue un monólogo: Alcaraz quebró temprano, impuso su ritmo agresivo y cerró con autoridad, destacando su potencia en el servicio y golpes de fondo.

Carlos Alcaraz apenas necesitó de 50 minutos para conquistar la victoria en la final del torneo de Doha. AFP

Después de cada torneo, tenemos que fijar nuevos objetivos. Estoy muy contento y orgulloso con todo lo hecho junto a mi equipo dentro y fuera de la pista", celebró Alcaraz, que cuenta ahora con una ventaja de 3.200 puntos sobre el italiano Jannik Sinner al frente de la clasificación mundial.

Con 26 títulos en 34 finales, Alcaraz consolida su estatus de superestrella, superando marcas de precocidad y apuntando a un año histórico. Este ATP 250 le otorga 250 puntos y un premio de alrededor de 200,000 mil dólares, aunque la organización le pagó una prima mucho más jugosa por aceptar ser uno de los participantes.Los próximos desafíos serán los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, en los que defenderá títulos.