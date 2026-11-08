¿Enojado con Rafa Márquez? Henry Martín reacciona por lista de la Selección Mexicana

Con todo y la calentura del polémico empate con los Pumas (2-2), Henry Martín hizo gala de madurez, al ser cuestionado por su ausencia en la lista de la Selección Mexicana, hoy al mando del estratega Rafael Márquez.

"No, injusticia no. Cada entrenador, sobre todo el de la Selección, tiene la autoridad y la decisión de elegir a sus jugadores", replicó Henry Martín.

Envuelto de serenidad, la Bomba Henry Martín evita una obsesión por retornar a una convocatoria del Tricolor.

Trabajas no para estar en Selección, trabajas para tu club y el plus, el extra, la cereza el pastel... Es eso, es ir a Selección, entonces nosotros nos enfocamos 100 por ciento en el equipo, los resultados llegan solos. Si me toca en algún momento, voy a estar feliz a la Selección".

Pese a no ser considerado en los cuartos de final de la Nations League Concacaf, contra Jamaica, el yucateco de 33 años también dejó ver su postura con la Selección y Rafa Márquez.

"Imposible decirle que no, porque creo que el orgullo es la pasión, es por lo que todos estamos como deportistas, es lo más grande que puedes, lo que más puedes tener es representar a tu país. Nosotros, enfocados en el club. Después las decisiones las tomarán, no lo veo como una injusticia para nada", añadió.

En la convocatoria, el centro delantero Raúl Jiménez (Wolverhampton) no fue convocado, por recuperación, pero quienes sí aparecieron, fueron: Armando León (NKA Osijek), Santiago Gimenez (Porto), Julián Quiñones (Al-Qadsiah) y Armando González (Olympiakos).

Henry Martín compartió sus expectativas para los duelos contra Jamaica y buenos deseos para los jugadores en la canasta de Rafael Márquez.

"Los jugadores que están llevando han hecho las cosas bien, han trabajado sobre el futuro de la Selección y estamos al 100 por ciento para apoyarlos, para desearles lo mejor como siempre. He dicho desde donde nos toque, vamos a desearle lo mejor (a la Selección), vamos a darle todos los ánimos", se comprometió el goleador americanista, quien registra con el Tricolor 46 juegos y 11 anotaciones.