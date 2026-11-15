Querétaro quiere al ‘Pollo’ Briseño: Gallos tiene negociaciones avanzadas para ficharlo

Los Gallos Blancos del Querétaro están muy cerca de concretar uno de sus primeros movimientos rumbo al Clausura 2027 de la Liga MX. El defensa mexicano Antonio ‘Pollo’ Briseño tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del conjunto queretano, que busca reforzar su zona baja con un futbolista de experiencia en el balompié nacional.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, las conversaciones entre ambas partes se encuentran en una etapa avanzada y únicamente restarían detalles para cerrar el acuerdo. La intención es que Briseño llegue como agente libre una vez que termine su contrato con Toluca, en diciembre de 2026. La oferta de Querétaro sería por dos años, con opción a extender el vínculo por una temporada más, sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos.

¿Qué equipos ha defendido el ‘Pollo’ Briseño y cuáles son sus títulos?

El Pollo Briseño, de 32 años, es un defensa central nacido en Guadalajara, Jalisco, que cuenta con una amplia trayectoria en el futbol mexicano e internacional. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Atlas, Tigres, FC Juárez, Veracruz, Feirense de Portugal, Chivas y Toluca, además de superar los 300 partidos como profesional. Su experiencia y liderazgo son algunas de las características que busca aprovechar la directiva de Gallos Blancos para fortalecer su defensa.

En su palmarés destaca el campeonato del mundo Sub-17 con la Selección Mexicana en 2011, competencia en la que portó el gafete de capitán. También conquistó la Liga MX del Apertura 2015 y la Copa MX del Clausura 2014 con Tigres, además de disputar la Final del Clausura 2023 con Chivas y el bicampeonato con Toluca en el Clausura y Apertura 2025. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Antonio Briseño se convertiría en uno de los refuerzos de Querétaro para afrontar el Clausura 2027.