Se armó la bronca entre Pumas y América; Chino Huerta se salvó de la roja

Los Pumas y el América se dieron con todo en la tan esperada cita de la jornada en el Apertura 2026. Ambos protagonizaron una bronca sobre la cancha, en la que César Huerta de milagro no fue expulsado.

Después de los 20 minutos de juego, con el marcador 1-1, el ambiente de clásico en el Estadio Olímpico Universitario se incendió por el duelo individual entre el volante César Huerta y el defensa americanista Kevin Álvarez.

Ambos se prendieron desde el gol de la igualada, en la que Huerta le ganó las espaldas a Kevin Álvarez, para vencer al meta Luis Ángel Malagón.

Al llegar al minuto 25, la discusión del Chino Huerta se salió de control. Incluso el silbante César Ramos al tratar de intervenir, para calmar los ánimos, los empujones comenzaron.

'Cámara Húngara' con Érick Sánchez al empujar violentamente por un costado a Robert Morales.

También el pleito entre Kevin Álvarez y el Chino Huerta escaló. El jugador de Pumas le propinó un cabezazo al lateral de las Águilas, quién terminó en el piso, mientras que los porteros Keylor Navas y Luis Ángel Malagón separaban al resto de sus compañeros.

Al final de la campal entre auriazules y azulcremas, César Ramos amonestó al Chino Huerta y Robert Morales por Pumas; Chiquito Sánchez y Kevin Álvarez por América.

Sin embargo, el cabezazo del Chino Huerta aparentemente pasó inadvertido por el VAR, situación que pudo equivaler a una tarjeta roja.

Antes de finalizar el primer tiempo, más tarjetas llovieron para ambos bandos tras una bronca en las zonas técnicas: Adalberto Carrasquilla, de Pumas, amonestado al 42', lo mismo que Alan Cervantes, mediocampista del América y su técnico Guillermo Almada.